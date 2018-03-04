ФК "Краснодар" стал второй командой в России, победив "Ростов" Валерия Карпина

СЕГОДНЯ 01:35 2018-03-04T01:38:58+03:00

Кубанский клуб выиграл 3:1 у дончан и вышел на второе место в турнирной таблице [фото, видео]

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Премьеру «Ростова» под началом нового тренера Валерия Карпина ждали, будто новую премьеру в Большом театре. Еще год назад он был телеведущим и участником спортивного реалити-шоу, а теперь же вновь пробует свои силы в чемпионате России по футболу. Второй раз после нескольких лет работы в московском «Спартаке».

КАРПИН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ РАКОВ

Появление Карпина в Ростове-на-Дону в начале декабря прошлого года стало полной неожиданностью для всех. После ухода из армавирского «Торпедо», игравшего в ФНЛ, Валерий Георгиевич стал больше известен публике в качестве примелькавшегося на ТВ человека. И даже наброски тренировочных планов на сборы «Ростова» Карпин делал в Испании после того, как отработал в прямом эфире Первого канала на матче «Реала» и «Барселоны». А в своем личном «Инстаграме» Карпин отдельно поздравил на Новый год болельщиков «Ростова».

vgkarpin Работа кипит после эль классико, заканчиваем подготовку к сборам, будет тяжело...

На сборах у Валерия Карпина дело спорилось и за пару месяцев подготовки к возобновлению сезона в команде появилось немало новичков. Усиление должно помочь ростовчанам подняться в десятку лучших команд Премьер-Лиги. Ну а на неделе перед своей первой официальной игрой в гостях с «Краснодаром» Карпин в интервью местным СМИ и вовсе удивил фразой о том, что не собирается пробовать донских раков. Мол, потому что не особо предпочитает морепродукты. Дело вкуса.

vgkarpin С Новым Годом Всех!!! и конечно руководство, футболистов, болельщиков, поклонников и просто симпатизирующих ФК Ростов

СНЕГОПАД ПЕРЕД ИГРОЙ

На неделе перед игрой с «Краснодаром» соседний южный город пережил небывалый снегопад. Так что тысячи фанатов, которые поехали отдельной чартерной электричкой, переезжали из снега и мороза в теплые южные +12. К слову, из-за морозов «Ростову» пришлось слегка корректировать свои тренировки перед поездкой в Краснодар. Во многом благодаря чартерной электричке ростовчан выезд у гостей получился невероятно массовым.

Табличка "Ростов-на-Дону" видна была издалека.Фото: Евгений НЕСЫН

По некоторым подсчетам, среди 31 000 зрителей этой игры на трибунах кубанского стадиона около 3 000 человек болели за «Ростов», каждый десятый.

За несколько часов до старта матча тысячи людей в желто-синих шарфах ростовчан заполнили парк у стадиона «Краснодара». И атмосфера Южного дерби выдалась невероятно дружеской:

- Мужики, шухер! Значит так, кто идет на футбол и кто из Ростова, берите самую мятную жевачку в магазине! Главное, чтобы без перегара - шутили краснодарцы над гостями в одном из магазинов рядом со стадионом.

fcrostov полная посадка #мыРостов #КраснодарРостов

ВПЕРВЫЕ КАК ФАНАТЫ СОПЕРНИКОВ

Немало ростовчан уже побывали на новом стадионе «Краснодара» на играх «быков» как в чемпионате России, так и в Лиге Европы. Но первый раз гости из Ростова-на-Дону приехали сюда, чтобы увидеть матч «Ростова». До 3 марта в качестве фанатов чужого клуба ростовчане еще не бывали на одном из самых современных стадионов. Среди тех, кто заполонил краснодарский парк перед матчем, было немало людей в шарфах с матчей еврокубков — кто с матча против «Баварии», кто в «розе» с битвы против «МЮ».

Уже в апреле донской клуб переедет на свою арену. Как планируется, уже 15 апреля на стадионе, который строят на Левом берегу Дона, будет сыгран тестовый матч перед ЧМ-2018. Там, где в июне сразятся бразильцы, первыми на газон выйдут футболисты «Ростова» и хабаровской «СКА-Энергии». Ну а пока на правах гостей ростовчане присматривались к стадиону соседей.

fcrostov Сегодня Краснодар в наших цветах! #мыростов

«ФЕДОР СМОЛОВ» В ВАЛЕНКАХ

Приезд «Ростова» на матч из краснодарского Hilton вызвал большой ажиотаж у тех, кто был рядом со стадионом. Стоило автобусу донского клуба показаться у стен краснодарской арены, как тут же фанаты, стоявшие в очереди на гостевой сектор или просто проходившие вдоль стадиона, подняли вверх шарфы, приветствуя своих любимцев. До начала матча оставалось совсем ничего.

После гола Алексея Ионова на секторе ростовчан появилась фраза про мужиков.Фото: Евгений НЕСЫН

Что интересно, в одном из встроенных в стадион панорамных ресторанов во время конкурса с детьми (хороший способ занять их до матча), раздался вещий голос одного из маленьких фанатов «Краснодара»:

- 3:1 выиграют, думаю что Смолов забьет два «Ростову»! - сказал паренек лет шести в микрофон ведущего конкурса. А через некоторое время мельтешившая недалеко от него молодая поросль явила миру портрет самого звездного игрока «Краснодара».

- Если кто не узнал, то в валенках это Федор Смолов. Это он в конце февраля в Краснодаре, у нас тут снег был, - пошутил аниматор.

ШАТОВ - «КРАСНОДАРУ»!

Ну а что же хозяева поля? Зиму они провели в весьма рабочем ритме, взяли себе у «Зенита» Олега Шатова, усилив состав и не отпустили никуда Федора Смолова. И на матч против «Ростова» команда Игоря Шалимова выходила, зная результат игры в Санкт-Петербурге. «Зенит» сыграл вничью 0:0 с «Амкаром» дома и в случае победы над ростовчанами «Краснодар» выходил бы на чистое второе место в таблице.

Правда, на первых минутах игры «Краснодар» после ошибки защитников едва не пропустил гол от новичка ростовчан Бьорна Сигурдарссона. Исландский форвард при подмоге Дмитрия Скопинцева прорвался к воротам, но его успели накрыть защитники. И тысячи фанатов «Ростова» на минуту перекричали всю многотысячную арену краснодарцев. Надпись же «Ростов-на-Дону», обрамлявшая сектор гостей, виднелась с любой точку кубанской арены.

СМОЛОВ — ГЕРОЙ «КРАСНОДАРА»

Федор Смолов дважды в этот вечер покорял стадион. По разу в каждом из таймов. Сначала ему повезло с ударом из угла штрафной «Ростова», а затем ростовчане уже сами допустили ошибку в обороне и судья назначил пенальти, который Смолов и забил.

Автобус "Ростова" у стадиона "Краснодара".Фото: Евгений НЕСЫН

- Как сказали ребята, мяч изменил направление после удара Смолова. Винить только Песьякова я бы не стал, - сказал уже после матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

После второго гола Смолова «Краснодар» повел в счете 2:1. Гол в ворота хозяев ростовчане смогли организовать под занавес первого тайма. Молодой Дмитрий Скопинцев, который первую половину сезона играл в аренде в калининградской «Балтике», а теперь вернулся в «Ростов», был сбит в штрафной «Краснодара». И даже попросил разрешения у подошедшего к мячу Алексея Ионова самому пробить. Но нет, Ионов исполнил все сам.

- Правильно сделал, что взял мяч, раз у него получилось забить, - сказал уже после матча в интервью каналу «Наш футбол» наставник ростовчан Валерий Карпин.

ТАБЛО ПРОСИЛО «ОБЕДА!»

Точку в игре в конце матча поставил своим голом краснодарец Перейра. Счет 3:1 стал окончательным и стало ясно — домой ростовчане поедут в грустном настроении.

- Уважаемые фанаты «Ростова»! Время вашего выхода со стадиона задерживается на 30 минут. Кроме того, ваша электричка, на которой вы приехали из Ростова в Краснодар, будет отправлена с другого вокзала, - после финального стадиона голос диктора звучал словно попытка «добить» гостей.

В это время на одной из центральных трибун спорили между собой фанаты «Ростова» и «Краснодара».

- Ну что, как наш стадион в сравнении с вашим?

- Так он же только в апреле откроется!

После матча на табло было "Обеда".Фото: Евгений НЕСЫН

- Вот! Но вы там столько не соберете! - нахваливали свою арену краснодарцы.

В это время на одном из четырех панорамных табло стадиона гаснет часть экрана и радостное слово «Победа!» трансформируется в призывное «Обеда!».

«Краснодар» вскоре после победной игры сделал широкий жест в адрес ростовчан — всем болельщикам гостей на следующий домашний матч в столице Кубани будет бесплатный вход.

Команда Игоря Шалимова добилась победы и вышла на второе место в Премьер-Лиге, «Ростов» же увидел премьеру Валерия Карпина и ровно через неделю готовится принять на своем поле питерский «Зенит».