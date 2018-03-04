Юнна Мориц: Спасибо за подмогу! Мой никуда не удравший Читатель никуда не удравшей страны...

СЕГОДНЯ 12:29 2018-03-04T12:56:39+03:00

Великая Поэтесса впервые назвала сумму - 700 тысяч рублей - которая потрачена на ее излечение после публикаций в "Комсомолке" [аудио]

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Пожалуй, это самый теплый "мгновеник" (жанр, придуманный самой Юнной Мориц) - из всех остальных, которые я когда-либо читал на официальном сайте Поэтессы. Поэтому привожу его полностью. Кстати, а появилась эта публикация буквально несколько часов назад...

"ЖИЗНЬ – ПРЕКРАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ"

(из цикла "Мгновеники")

Я безгранично, необъятно благодарна моим драгоценным Читателям, которые откликнулись на мою просьбу о помощи, не спрашивая, на что именно необходима мне денежная подмога, если здесь и сейчас – медицина бесплатная. (Напомню - в сентябре прошлого года Юнна Петровна сломала шейку бедра, ее доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где она перенесла сложную операцию. - А.Г.)

И всё же изредка мерцают вопросы, добросердечные, безобидные, а совсем изредка – злоязычные: "Зачем? На что? И разве для этой стервы Сопротивления не всё бесплатно?"

С чистой радостью отвечаю моим драгоценным Читателям. Всё подряд – не бесплатно: ходунки, сиделки, узи, анализы крови (на дому!), уколы, капельницы, платные вызовы врача при обострении всех хронических недугов, которые после операции на бедре хулиганят повсюду: в сердце, в лёгких, в позвоночнике, в глазах, во всех внутренностях и внешностях, дорого стоят лекарства, мокрые и сухие салфетки, ручки на кафеле, для безопасности, и ручки "зебра", роллеры, которыми я пишу, потому что другие ручки требуют нажима, болезненного для моих запястий. И всё это – ещё далеко не всё!

Однако, с 18 сентября (2017 года. - А.Г.) до начала марта на мою физическую жизнь и на мою работу, которая приносит радость моим драгоценным Читателям, было потрачено 700 тысяч рублей, которые равны, примерно, 12 тысячам долларов. Ни в одной другой стране процветающего запада моя жизнь не стоила бы так дёшево!.."

Как всегда, за "мгновеником' - великолепные стихи Юнны Мориц. Мы публикуем их сразу же после моего короткого интервью с Поэтессой...

Юнна Мориц обратилась с благодарностью к нашим читателям 00:00 00:00

- Юнна Петровна, извините за вопрос, - почему вы всё же решили назвать сумму помощи, которую получили после публикаций на сайте "Комсомольской правды" - kp.ru?

- Нет, это не вся подмога, которую я получила, 700 тысяч - только то, что потрачено... Просто я решила, что мои Читатели должны знать, что помощь их идет и для чего конкретно она используется.

- Вы можете, пользуясь случаем, через "Комсомолку" еще раз обратиться к нашим Читателям, которые вам помогли и продолжают помогать - у меня все время спрашивают, как можно отправить финансовую помощь и я постоянно отвечаю на эти вопросы в электронной почте и в соцсетях... (Кстати, подробнее - как перечислить деньги на счёт, вы можете узнать из предыдущих наших материалов на эту тему, которые мы публикуем ниже.)

- Я благодарна всем Читателям, которые помогли мне и продолжают помогать в это трудное для меня время.

- А что передать читателям "Комсомолки", которые откликнулись, и продолжают откликаться?

- Ну, вот это я и сказала...

Благодаря вам я все-таки могу много работать и получать от этого удовольствие, и доставлять чистую радость моим Читателям драгоценным. А работа, Саша, для меня - самое лучшее обезболивающее. Поэтому я терплю боль и лекарствами не пользуюсь.

- Спасибо вам, Юнна Петровна, выздоравливайте, мы молимся за вас!

- Целую, пока.

Ну, а теперь - стихи.

* * *

Если б я эти годы косые

Провела на планете другой,

Я могла бы сегодня в России

Громко топнуть волшебной ногой!..

Для начала права бы качала,

Под изгнанницу сильно кося, –

Благодарность бы я получала

Уж за то, что я выжила вся.

И Россия была бы виновна

За моё на чужбине житьё,

Но прошляпила Юнна Петровна

Невозвратное счастье своё.

Не вернусь я теперь ниоткуда,

Потому что осталась я здесь

Наглядеться на русское чудо,

На его самоедскую бесь,

На его механизмы презренья

К никуда не удравшей стране,

Где по воздуху стихотворенья

Мой Читатель гуляет ко мне.

Он – поэтской Луны обитатель,

Обладатель поэтской струны,

Никуда не удравший Читатель

Никуда не удравшей страны.

Юнна Мориц.

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