Юнна Мориц: Спасибо за подмогу! Мой никуда не удравший Читатель никуда не удравшей страны...
Пожалуй, это самый теплый "мгновеник" (жанр, придуманный самой Юнной Мориц) - из всех остальных, которые я когда-либо читал на официальном сайте Поэтессы. Поэтому привожу его полностью. Кстати, а появилась эта публикация буквально несколько часов назад...
"ЖИЗНЬ – ПРЕКРАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ"
(из цикла "Мгновеники")
Я безгранично, необъятно благодарна моим драгоценным Читателям, которые откликнулись на мою просьбу о помощи, не спрашивая, на что именно необходима мне денежная подмога, если здесь и сейчас – медицина бесплатная. (Напомню - в сентябре прошлого года Юнна Петровна сломала шейку бедра, ее доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где она перенесла сложную операцию. - А.Г.)
И всё же изредка мерцают вопросы, добросердечные, безобидные, а совсем изредка – злоязычные: "Зачем? На что? И разве для этой стервы Сопротивления не всё бесплатно?"
С чистой радостью отвечаю моим драгоценным Читателям. Всё подряд – не бесплатно: ходунки, сиделки, узи, анализы крови (на дому!), уколы, капельницы, платные вызовы врача при обострении всех хронических недугов, которые после операции на бедре хулиганят повсюду: в сердце, в лёгких, в позвоночнике, в глазах, во всех внутренностях и внешностях, дорого стоят лекарства, мокрые и сухие салфетки, ручки на кафеле, для безопасности, и ручки "зебра", роллеры, которыми я пишу, потому что другие ручки требуют нажима, болезненного для моих запястий. И всё это – ещё далеко не всё!
Однако, с 18 сентября (2017 года. - А.Г.) до начала марта на мою физическую жизнь и на мою работу, которая приносит радость моим драгоценным Читателям, было потрачено 700 тысяч рублей, которые равны, примерно, 12 тысячам долларов. Ни в одной другой стране процветающего запада моя жизнь не стоила бы так дёшево!.."
Как всегда, за "мгновеником' - великолепные стихи Юнны Мориц. Мы публикуем их сразу же после моего короткого интервью с Поэтессой...
Юнна Мориц обратилась с благодарностью к нашим читателям
- Юнна Петровна, извините за вопрос, - почему вы всё же решили назвать сумму помощи, которую получили после публикаций на сайте "Комсомольской правды" - kp.ru?
- Нет, это не вся подмога, которую я получила, 700 тысяч - только то, что потрачено... Просто я решила, что мои Читатели должны знать, что помощь их идет и для чего конкретно она используется.
- Вы можете, пользуясь случаем, через "Комсомолку" еще раз обратиться к нашим Читателям, которые вам помогли и продолжают помогать - у меня все время спрашивают, как можно отправить финансовую помощь и я постоянно отвечаю на эти вопросы в электронной почте и в соцсетях... (Кстати, подробнее - как перечислить деньги на счёт, вы можете узнать из предыдущих наших материалов на эту тему, которые мы публикуем ниже.)
- Я благодарна всем Читателям, которые помогли мне и продолжают помогать в это трудное для меня время.
- А что передать читателям "Комсомолки", которые откликнулись, и продолжают откликаться?
- Ну, вот это я и сказала...
Благодаря вам я все-таки могу много работать и получать от этого удовольствие, и доставлять чистую радость моим Читателям драгоценным. А работа, Саша, для меня - самое лучшее обезболивающее. Поэтому я терплю боль и лекарствами не пользуюсь.
- Спасибо вам, Юнна Петровна, выздоравливайте, мы молимся за вас!
- Целую, пока.
Ну, а теперь - стихи.
* * *
Если б я эти годы косые
Провела на планете другой,
Я могла бы сегодня в России
Громко топнуть волшебной ногой!..
Для начала права бы качала,
Под изгнанницу сильно кося, –
Благодарность бы я получала
Уж за то, что я выжила вся.
И Россия была бы виновна
За моё на чужбине житьё,
Но прошляпила Юнна Петровна
Невозвратное счастье своё.
Не вернусь я теперь ниоткуда,
Потому что осталась я здесь
Наглядеться на русское чудо,
На его самоедскую бесь,
На его механизмы презренья
К никуда не удравшей стране,
Где по воздуху стихотворенья
Мой Читатель гуляет ко мне.
Он – поэтской Луны обитатель,
Обладатель поэтской струны,
Никуда не удравший Читатель
Никуда не удравшей страны.
Юнна Мориц.
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