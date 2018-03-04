Семеро смелых под белым флагом: Российские легкоатлеты на ЧМ выиграли два золота и серебро

СЕГОДНЯ 13:25 2018-03-04T13:21:44+03:00

Данила Лысенко всех удивил. Мало того, что 20-летний парень прыгнул на 2,36 см, так еще и обошел действующего чемпиона мира Фото: REUTERS

И это при том, что на чемпионат были допущены далеко не все наши атлеты

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Как нам это знакомо. На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднимается российский спортсмен и начинает играть какая-то не наша музыка. Но если на Играх в Пхенчхане звучал олимпийский гимн, то на чемпионате мира в закрытых помещения, который прошел в Лондоне, это был гимн Международной федерации легкой атлетики (ИААФ).

Мы его прослушали дважды. И оба раза после побед в прыжках в высоту. Сначала чествовали Марию Лацискене, которая, взяв 201 см, выиграла уже 38-й старт подряд! Вот уж кто достоин титула главной звезды королевы спорта. Но в прошлом году ИААФ, определяя лучшую легкоатлетку года, прокатила нашу уникальную спортсменку мимо главного приза. И вот Мария вновь пристыдила в прыжковом секторе всех международных спортивных чиновников.

Сначала чествовали Марию ЛацискенеФото: REUTERS

Но если победу Лацискене мы ждали, то Данила Лысенко всех удивил. Мало того, что 20-летний парень прыгнул на 2,36 см, так еще и обошел действующего чемпиона мира катарца Мутаза Баршима (2,33)! А ведь Мутаза в своей карьере уже прыгал на 2,43, но на этот раз Данила-мастер из маленького уральского городка Бирск изваял свой каменный цветок.

В довершении серебро в прыжках с шестом взяла Анжелика Сидорова, преодолевшая гроссмейстерские 4,90. Победительница американка Санди Моррис смогла прыгнуть на 5 сантиметров выше. Великолепный результат!

А ведь в Лондон на чемпионат мира допустили всего семь наших спортсменов. Что же будет, когда наша команда сможет выступать в полном составе... Может быть по-этому ИААФ и не спешит снимать дисквалификация с Российской федерации легкой атлетики?

Легкая атлетика. Чемпионат мира в помещении. Бирмингем (Великобритания)

Женщины. Высота. 1. Мария Ласицкене (Нейтральные атлеты) – 2,01. 2. Вашти Каннингем (США) – 1,93. 3. Алессия Трост (Италия) – 1,93

Мужчины. Высота. 1. Данил Лысенко (Нейтральные атлеты) – 2,36. 2. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,33. 3. Матеуш Пржибилко (Германия) – 2,29.

Шест. 1. Санди Моррис (США) – 4,95. 2. Анжелика Сидорова (Нейтральные атлеты) – 4,90. 3. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,80… 9. Ольга Муллина (Нейтральные атлеты) – 4,60.