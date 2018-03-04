Через полгода после выборов Германия наконец-то получит правительство

СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-04T14:23:38+03:00

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Члены кабинета министров ФРГ всё-таки избавятся от приставок «и.о.», а возглавит их официально утверждённый парламентом канцлер (каковым с почти стопроцентной вероятностью останется действующий лидер Ангела Меркель). Спустя полгода после выборов в Бундестаг две лидирующих силы: христианские демократы (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) — по-простому «партия Меркель» и «партия Мартина Шульца» — наконец-то договорились о формировании «Большой коалиции». Ранее тому препятствовали амбиции социал-демократов, не желавших оставаться младшими партнёрами канцлера, одновременно неся ответственность за её просчёты. Против альянса с Меркель выступили и «Молодые социалисты» — молодёжное крыло СДПГ (дескать, линия Берлина не имеют ничего общего с нашей политической программой). Однако после долгих и тяжёлых переговоров обе стороны всё же пришли к согласию, а теперь убрано последнее препятствие: на съезде социал-демократов почти две трети проголосовало за союз с Меркель.

— «Большая коалиция» в том же составе управляет страной ещё с прошлых выборов 2013 года, так что политика официального Берлина по отношению к России останется прежней, — комментирует кандидат политических наук, германист Александр Лапин. — То же и во внутренних делах ФРГ: серьёзных отклонений от старой «магистральной линии» ожидать не приходится.

Итогом предыдущей четырёхлетки «Большой коалиции» явился наплыв мигрантов, когда Германия приняла свыше двух млн беженцев с Ближнего Востока, что серьёзно осложнило социальную и криминогенную обстановку. На внешней арене для «локомотива Евросоюза» неприятными сюрпризами стала победа сторонников выхода из ЕС на референдуме в Британии-2016; амбиции нового президента Франции Эммануэля Макрона играть в европейском оркестре ведущую скрипку наравне с Берлином; раскол «атлантического единства» и похолодание с Вашингтоном, грозящее перерасти в полноценную торгово-экономическую войну; наконец, Украинский кризис, показавший неспособность Старой Европы навести порядок на собственном заднем дворе.