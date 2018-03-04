Геннадий Онищенко: Надо сжать волю в кулак и отказаться от обряда целования, особенно - от интимного

СЕГОДНЯ 15:27 2018-03-04T15:30:55+03:00

Как в канун 8-го марта не заболеть гриппом - об этом экс-главсанврач России, депутат Госдумы рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]

Изменить размер текста: A A

- Геннадий Григорьевич, это Гамов, помощник депутата Онищенко побеспокоил. Как и было приказано вами, я вовремя - еще осенью - сделал прививку от гриппа. И у нас в «Комсомолке» в массовом порядке ее делали. Но если вдруг люди не успели привиться? И, слава Богу, сейчас ситуация пока спокойная с гриппом... Но что нужно предпринять, чтобы она не стала беспокойной?

- Значит, конечно же, что касается нашей страны, и если немножко конкретики, - то по итогам восьмой недели идет снижение числа регионов с превышением эпидемических порогов, так?

- Так! Восьмая неделя этого года, вы имеете в виду.

- Да. Оно - это самое снижение - зарегистрировано в 17 регионах,так?

- Так!

- Теперь - по пейзажу…

- Что такое в данном случае пейзаж?

- По пейзажу ситуация такова. Где-то примерно в равных долях грипп А и грипп В.

- А, ну, понятно...

- Но это характерно для нынешнего периода. Когда обследовали 6,2 тысячи человек, заболевших гриппом, то вирус гриппа В был выделен в 426 случаях или в 47,9%.

Ситуация на сегодняшний день находится на доэпидемическом уровне и не представляет тревоги.

- Отлично! Но вот сейчас близится 8-е марта, предпраздничные дни...

- Да, событие. 8-е марта!

- Да. И вот грядет период массовых поцелуев. Мужчины будут женщин целовать, женщины - мужчин. Грипп не передастся? В масках надо, да?

- Я что могу сказать? Ритуал целования, к счастью, как мне кажется, присутствует и в другие дни.

- Но в эти-то особенно.

- Вот... И все это хорошо. Другое дело, что в тех городах, в тех коллективах, в тех местах, где все-таки медики говорят о превышении порога заболеваемости, - конечно же, нужно набраться терпения, сжать волю в кулак и воздержаться от обряда целования, особенно если он такой самый что ни на есть интимный, то есть, в губы.

- Ну, а как сдержаться-то, Геннадий Григорьевич?

- Просто воздержаться.

- Это же невозможно бывает. Вы же сами…

- Бывает такое. Да... Но тут вы должны сопоставить риски. То есть - риск выразить свое запредельное чувство, свой запредельный и очень положительный интерес к представителю противоположного пола вам придется сопоставить с риском возможного заболевания гриппом.

Как в канун 8-го марта не заболеть гриппом - об этом экс-главсанврач России, депутат Госдумы рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда"Фото: Евгения ГУСЕВА

- Еще не знаю, что рискованнее. Может женщина просто не понять, почему мужчина ее вдруг вот уже не целует. К тому же - на 8-е марта... А если нет сил воздержаться - ни у мужчины, ни у женщины?

- В подавляющем большинстве регионов в Российской Федерации, а, следовательно, в подавляющем большинстве семей используйте выражение восхищения перед супругами, близкими путем и в в виде лобызания там тыльной стороны кисти, да?

- Ну, это как-то не очень-то...

- Щеки. Ну, если взять другие места…

- Да - вот!

- В данном случае, сегодня, какого-то острого риска - с точки зрения распространения гриппапоказаний - для этого нет.

- А! То есть, можно и с тыльной стороны, и в губы, и в других местах.

- И в других местах, да... В зависимости от того, насколько далеко зашли ваши нежные отношения с тем, кому вы - кхе-кхе - хотите это, так сказать, э-э-э... выразить.

- Думаю, чем дальше они будут заходить, - тем лучше, да.

- Я бы на другие симптомы перевел немножко. Вы знаете, что в европейской части у нас отмечается, в частности, в городе Москве, серьезное изменение погоды в сторону похолодания, ветра, снегопада и так далее.

- Ну, вот - только пошел разговор о конкретных вещах - сразу вы о погоде!

- В общем-то, Александр, ничего экзотического в этом нет, потому что март всегда был в Москве и в европейской части тем месяцем, когда даже народная молва требовала более тепло одеваться, особенно в нижней части человеческой анатомии. О портках вы помните, да?

- О портках? Что вы имеете ввиду?

- Которые надо было не просто надеть, но надеть в трех экземплярах.

- А, вот так вот…

- Да! «Пришел марток – надевай трое порток».

- Я предлагаю закончить на этой оптимистичной ноте о портках… И вы можете поздравить женщин с наступающем 8 марта.

- Значит, давайте мы это сделаем. Восхитимся ими и извинимся заодно, потому что сами женщины виноваты в том, что они лишили мужчин восхищаться все 365 дней в году ими.

- Что вы имеете в виду?

- Ну, как? Две взбалмошные особы - Роза Люксембург и вторая дама-революционерка, которые придумали праздник «8-е марта». Забыл ее...

- Ну, и ладно. (Вроде как это была Клара Цеткин. - А.Г.)

- И тем самым ввели жесткие ограничения на мужское…

- Нас трудно ограничить! Мы восхищаемся всегда!

- Поэтому я желаю всем женщинам, чтобы их близкие им мужчины восхищались все 365 дней в году. И 365 дней в году дарили им цветы.

А что касается 8-го марта, здесь они (то есть, мы) уж пусть особенно постараемся, пока этой высокой планки нашей нежности к вам мы еще пока не достигли. Давайте пока будем довольствоваться 8-м марта и постараемся максимально нежно высказаться в адрес наших женщин, пожелать им здоровья, добра, любви, охватить их всеми видами внимания, да?

- Да, конечно!

- В предстоящее 8-е марта.

- Ура!

- Спасибо.