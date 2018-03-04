2018-03-04T16:04:44+03:00
Спорт

Футболист умер перед матчем во сне

Защитнику сборной Италии и капитану «Фиорентины» Давиде Асторе был 31 год
Сергей КИРИЛЛОВ
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Астори за свою карьеру выступал за такие клубы как «Кальяри» и «Рома», откуда в 2015 году перешел в «Фиорентину»Астори за свою карьеру выступал за такие клубы как «Кальяри» и «Рома», откуда в 2015 году перешел в «Фиорентину»Фото: REUTERS
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Итальянский футбол в трауре. Сегодня за несколько часов до матча чемпионата Италии мертвым в своем гостиничном номере был обнаружен игрок команды «Фиорентина» Давиде Асторе. Команда из Флоренции приехала играть в Удине, расположенный на севере Италии, против «Удинезе», где и поселилась в отеле. Утром Асторе не спустился на завтрак. Когда его нашли в номере, спасать его уже было поздно...

От чего умер 31-летний защитник, пока не известно, но судя по тому, что он никого не позвал на помощь, сердце остановилось во сне, предполагают итальянские СМИ.

Матч итальянской Серии А «Удинезе» - «Фиорентина», который должен был начаться в 17:00 по московскому времени, отменён. Федерация футбола Италии сообщает, что и остальные 7 встреч 27-го тура чемпионата Италии также могут быть перенесены.

Астори за свою карьеру выступал за такие клубы как «Кальяри» и «Рома», откуда в 2015 году перешел в «Фиорентину». В составе сборной Италии Давиде провёл 14 матчей и забил один мяч.

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