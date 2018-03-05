2018-03-05T19:21:14+03:00
Клуб любознательных

На антарктическом острове обнаружен неопознанный объект, совершивший посадку

Видео, на котором запечатлен загадочный объект, заметный на снимках из космоса, стало хитом интернета [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Застывший во льдах объект похож на заблудившийся поезд.Застывший во льдах объект похож на заблудившийся поезд.
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Видео с загадочным объектом выложили в YouTube энтузиасты-уфологи, работающие под ником Secureteam10. Ролик заинтересовал пользователей интернета — за пару дней его посмотрели более 400 тысяч человек. Многие втянулись в споры по поводу увиденного и предприняли попытки понять, что же «проползло» по заснеженной равнине и оставило след протяженностью в сотни метров.

И сам объект вытянутой формы, и оставленный им след авторы ролика увидели на снимках из космоса, использованных ресурсом Google Earth. По их мнению - не столь уж удивительному для уфологов, в кадр попал инопланетный космический корабль, который совершил аварийную посадку. Приземлился на снег и, тормозя, оставил на нем борозду, похожую на колею от санок с двумя полозьями. Наверное, скреб какими-то элементами конструкции, торчащими из корпуса.

Объект оставил ровную колею.

Объект оставил ровную колею.

«Авария» произошла на острове Южная Георгия, расположенном в Южной Атлантике рядом с Антарктидой. «Корабль инопланетян» замер у подножья в местной горы Пейджет в точке с координатами 54 градуса 39 минут 44,6 сек ЮШ и 36 градусов 11 минут 42 секунды ЗД.

Однако не вся зрители разделяют мнение уфологов. Одни считают объект исчезнувшим четыре года назад малазийским лайнером рейса 370. Другие видят в нем останки вертолета, пропавшего без вести на острове еще в 1982 году. Третьи говорят, что это Годзила — мол, можно разглядеть торчащий гребень монстра. Четвертые предполагают, что в лед вмерзло лох-несское чудовище. Или немецкая подводная лодка времен Второй мировой войны, на которой Гитлер удирал на свою секретную базу в Антарктиде.

Остров Южная Георгия принадлежит Великобритании. Там сейчас трудятся несколько британских ученых.

Остров Южная Георгия принадлежит Великобритании. Там сейчас трудятся несколько британских ученых.

Из здравых предположений имеется следующее: объект — это отколовшийся кусок скалы или ледника, который сполз со склона. Но и оно вызывает споры. Сомневающиеся указывают на аккуратные следы - те самые, словно бы от санок. Говорят, что бесформенный камень такие бы не оставил.

По самой здравой гипотезе, объект сполз со склона горы.

По самой здравой гипотезе, объект сполз со склона горы.

Те или иные предположения можно было бы проверить. Остров Южная Георгия обитаем. На нем в поселке Грютвикен живут несколько десятков человек. Работают британские научные станции Кинг-Эдуард-Пойнт и Бэрд-Айланд. Пользователи интернета рассчитывают, что кто-нибудь из любознательных местных жителей или научных служащих заинтересуются и съездят на снегоходе взглянуть, что там «проползло».

КСТАТИ

Странные следы замечены и на Луне

Что-то проползло и по поверхности нашего естественного спутника. И тоже оставило след. На этот феномен обратили внимание специалисты NASA. Увидели на одном из снимков , сделанных камерой, которая установлена на зонде, находящимся сейчас на лунной орбите (NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter Camera -LROC).

Видно, что след оставил крупный булыжник. То есть, сам движущийся объект опознан. Загадка в другом. Почему он двинулся? Что вынудило булыжник проделать весьма внушительный путь? Может быть, его пинали инопланетяне, побывавшие на Луне в далеком прошлом?

Булыжник, оставивший след на Луне.

Булыжник, оставивший след на Луне.

В NASA придерживаются мнения, что булыжник все-таки скатился со склона близ лежащего кратера. А вот что конкретно стронуло его с места, ответа нет. Есть лишь предположение, что булыжник, диаметр которого оценили в 9 метров, потревожило лунотрясение, вызванное ударом метеорита. Лунотрясений иной природы на нашем естественном спутнике давно не было — десятки, а то и сотни миллионов лет.

Видео, на котором запечатлен загадочный объект, заметный на снимках из космоса, стало хитом интернета .

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