Мне в Хельсинки, по делу, срочно!

СЕГОДНЯ 00:10 2018-03-06T00:16:56+03:00

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С апреля 2018 года добираться из России в Финляндию станет проще. В первую очередь этоз Москвы - авиакомпания Finnair будет летать из российской столицы в Хельсинки три раза в день (сейчас она выполняет два ежедневных рейса, причем второй запустили лишь в 2017-м году, а теперь вот сразу третий). Вместе с рейсами "Аэрофлота" у пассажиров будет выбор уже из шести вариантов - когда время вылета удобнее, когда цена ниже.

В отличие от большинства европейских столиц, Хельсинки связан прямыми рейсами не только с Москвой, но и с другими российскими городами: Санкт-Петербургом (что неудивительно - два города совсем рядом, полет между ними занимаем всего 40 минут, только набрали высоту - и уже посадка), Екатеринбургом, Самарой и Казанью.

Что опять же неудивительно: по данным Пограничной службы РФ, россияне в 2017 году совершили 3,6 миллиона поездок в Финляндию. Суоми по этому показателю на втором месте - сразу после Турции. Понятно, что чаще всего ездят в соседнюю страну жители Санкт-Петербурга и других регионов северо-запада, им близко, быстро и просто.

Но и прямые рейсы из пяти городов - штука важная. И они пользуются спросом: в 2017 году одна только Finnair продала на 29,3% больше авиабилетов из России. В 2018-м мест на авиарейсах станет на 21% больше, рассказала Мария Ануфуриева, глава представительства Finnair в России. Во-первых, благодаря новому рейсу из Москвы. Во-вторых, из Санкт-Петербурга в Хельсинки будет летать более вместительный самолет - Embraer E190. А есть еще и другие авиакомпании, и поезда, и автобусы.

- Кроме Хельсинки, россияне часто летают в Рованиеми - на родину Санта-Клауса, в другой лапландский город Ивало, а также на финский горнолыжный курорт Киттиля, - поделилась с "КП" Мария Ануфриева. Или еще дальше, пользуясь аэропортом Хельсинки лишь для стыковки:

- В прошлом году просто "выстрелил " испанский курорт Аликанте, на полеты туда из России спрос невероятный. Популярна Гавана. И еще Рейкъявик - сначала он был только в летнем расписании, но оказался так популярен у путешественников, что решили оставить и в зимнем, - продолжает Мария Ануфриевв. - Из дальнемагистральных маршрутов самые популярные у россиян - Нью-Йорк, Бангкок, Сингапур, Чикаго, Майами, Сан-Франциско и Токио.