Пентагон заявил, что не удивлен заявлению Владимира Путина о новом оружии России
- Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета, и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны. Ничего подобного ни у кого в мире нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают, - представил Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию разработки новейших ракетных комплексов "Кинжал", "Авангард" и другие.
Путин о новой ракете: дальность нового оружия неограничена."Ни у кого нет такого оружия, как у России. А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - подчеркнул президент во время оглашения своего Послания Федеральному собранию
Уже через несколько часов на новость отреагировали в Пентагоне:
- Мы не удивлены заявлениями. Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось. Наша противоракетная оборона направлена против стран-изгоев. Никаких изменений в ядерную доктрину, которая была обнародована 2 февраля, мы вносить не будем. Эти вооружения разрабатывались уже давно. И это нами все учтено в доктрине, - заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт. - Минобороны уверено в том, что сможет отразить любую атаку, будет ли она осуществляться с помощью гиперзвукового оружия или крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.
Видя последующий ажиотаж в американских СМИ, "Комсомолка" попросила прокомментировать новость известного военного эксперта - директора Центра военно-политического анализа Гудзонского института США Ричарда Вайтца.
- У России, конечно, есть право принимать любые меры, которые она сочтет необходимыми для своей защиты. Эффективность оружия, которое еще находится в стадии разработки, будет оставаться неясной до его испытаний. У России уже есть ядерное оружие, способное разрушить любую страну. А новое потребует затрат - здесь решать российскому народу. Если новые российские системы будут способны обойти любые американские ПРО, то, возможно, это покончит с возражениями Москвы по поводу развертывания (в Европе. - Ред.) систем американской ПРО, - отмечает эксперт.
- Как вы считаете, подстегнет ли это новую гонку вооружений?
- США уже модернизируют свои стратегические наступательные силы, и нынешнее объявление России здесь ничего не изменит. Но это может помочь администрации Трампа заручиться большей поддержкой в Конгрессе этой дорогостоящей программы по модернизации.
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