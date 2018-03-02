«Следующая Олимпиада моя!»: Пуговка из "Папиных дочек" готовится выйти на лед в Пекине

СЕГОДНЯ 11:50 2018-03-02T11:45:05+03:00

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Той самой Пуговке из сериала "Папины дочки", Екатерине Старшовой уже исполнилось 16 лет, и сейчас у девушки много грандиозных планов, среди которых победа на Олимпийских играх.

Уже некоторое время назад стало понятно, что Катя не планирует связывать свою жизнь с актерской деятельностью. Сейчас звезда телеэкранов оставила кино и готовится к поступлению в медицинский вуз. Однако даже это не является основной целью девушки.

starshovakate В этот первый день весны... Я желаю, чтобы ваше настроение было таким же ярким, как мой танцевальный костюм. Не обращайте внимание на холод, давайте улыбнёмся, выйдем на улицу, прогуляемся и докажем ему, что нам русским - всё ни по чём!

Дочь фигуристов Игоря Старшова и Елены Михайловской уже давно и всерьез занимается фигурным катанием. Она с детства участвует в различных соревнованиях, ледовых шоу и получает за это медали. Так, в 2016 году Катя стала частью известного проекта "Танцы со звездами", а также заняла второе место в международном шоу танцев на льду в Париже. Теперь же юная спортсмена замахнулась на новые высоты.

"Тренируюсь, следующая "Олимпиада" моя!", - написала девушка в своем Instagram.

starshovakate Тренируюсь, следующая Олимпиада моя!

Подписчики поддержали фигуристку в ее стремлениях и пожелали выиграть золотую медаль на зимних Играх в 2022 году в Пекине.

"Молодец, только вперед! На следующей Олимпиаде ждём вместе с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой", - написала одна из поклонниц Кати под постом.

starshovakate Треним

Между тем, сама спортсменка продолжает упорные тренировки и порой выкладывает в социальные сети видеозаписи, на которых исполняет сложные элементы на льду. Есть среди ее записей и фотографии с медалями, однако, за главную награду фигуристке, вероятно, еще придется побороться.

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