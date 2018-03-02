Суровый и беспощадный российский футбол возвращается

СЕГОДНЯ 15:35 2018-03-02T15:36:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Клубы российской Премьер-лиги возвращаются с зимних каникул, чтобы провести матчи 21-тура в условиях, когда даже столбик термометра собирается спрятаться в самой нижней точке. Но те, из болельщиков кто останется дома, рискуют не увидеть главный матч весны «Локомотив» - «Спартак». Игру, где решается судьба интриги чемпионата, не покажут по общедоступному ТВ. «Матч-ТВ» решил именно в этот момент, за несколько месяцев до домашнего чемпионата мира, рекламировать свои платные каналы, и убрал туда ключевую встречу всего чемпионата.

Болельщики поежились, утеплились и все-таки собрались на стадион, хотя в воскресение в Москве ожидается до минус 12 градусов. Но таков российский футбол - большинство матчей 21-го тура будут проходить в нечеловеческих условиях. И пока команды собираются вымораживать последних своих фанатов, есть несколько вещей, которые надо вспомнить, возвращаясь после зимнего перерыва в футбольный чемпионат России.

1. «Локомотив» - сенсационный лидер турнира, его отрыв от преследователей составляет 8 очков. Если команда Юрия Семина в воскресение выиграет у «Спартака», то догнать убегающий к финишу «поезд» станет практически нереально.

2. «Зенит» минувшей зимой избавился от двух самых высокооплачиваемых российских футболистов: Артема Дзюбу (зарплата 3 млн. евро в год) сдали на полгода в аренду тульскому «Арсеналу», Олега Шатова (2,5 млн. евро) - в «Краснодар». Оба игрока поссорились с главным тренером питерцев Роберто Манчини, и чтобы не сидеть в запасе «Зенита» и иметь шанс попасть в сборную России на чемпионат мира согласились в новых командах получать чуть ли ни вдвое меньше.

3. ЦСКА вернул на полгода форварда Ахмеда Муссу, которого полтора года назад сам же продал в «Лестер» за 19,5 млн. евро. Это самый громкий трансфер зимы в российском футболе.

4. «Рубин» разогнал всех своих дорогостоящих легионеров. Сонг, Рочина, Лестьен, М'Вила - все разъехались по заграницам, а в «Зенит» еще пришлось продать Оздоева и Набиуллина. Теперь некогда самый богатый клуб России постарается с дублерами не вылететь из Премьер-лиги.

5. «Спартак» за 6 млн. евро купил алжирского полузащитника Ханни, взял в арнеду защитника «Наполи» Максимовича и потерял из-за травмы основного игрока обороны Джикию. Без него защита «красно-белых» превратилась в стихийное бедствие.

6. Валерий Карпин снова в деле. Экс-главный тренер «Спартака» наоконец-то получил новую работу - будет поднимать «Ростов».

7. «Динамо» жестко повыгоняло футболистов с безумно огромными зарплатами. Самый большой скандал случился с Павлом Погребняком. Экс-фоврард сборной России в этом чемпионате на поле провел всего 25 минут, а зарплата его при этом составляла 1,8 млн евро в год! В «Динамо» обвинили Погребянка в прогулах и уволили по статье. Футболист пошел в суд, и, кажется, разбирательство будет очень веселым.

Экстрим-тур

Самые суровые матчи предстоящих выходных

* - матч пройдет при закрытой крыше стадиона «Крестовский», а под ней обычно 15 градусов тепла

Чемпионат России

1. Локомотив 20 45

2. Зенит 20 37

3. Спартак 20 37

4. Краснодар 20 36

5. ЦСКА 20 35

6. Уфа 20 27

7. Ахмат 20 26

8. Арсенал 20 25

9. Ростов 20 25

10. Урал 20 25

11. Рубин 20 23

12. Динамо 20 22

13. Амкар 20 21

14. Тосно 20 20

15. Анжи 20 19

16. СКА-Хабаровск 20 12