Самую маленькую комнату в Москве можно снять за несколько тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:47 2018-03-02T15:50:47+03:00

Собственник сдаваемой комнаты заявил, что его квартира разделена на 10 похожих помещений, из которых 8 уже сданы. ФОТО АВИТО

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Объявление о сдаче этой комнаты опубликовано на сайте Avito. Аренда будет стоить 8,5 тыс. руб. в месяц. Это без учета коммунальных платежей.

Конечно, за такие деньги рассчитывать на апартаменты с видом на Кремль нелепо, но на фотографиях комната выглядит уж слишком непрезентабельно. Она похожа на узкий коридор, в который из мебели поместились только кресло с бабушкиным комодом.

Вероятно, этой комнаты изначально в квартире не было. Ее сделали в ходе перепланировки. Сейчас некоторые собственники ставят внутри имеющихся комнат перегородки. В результате в квартире получаются новые клетушки, на которые находят арендаторов.

Мы дозвонились до собственника жилья.

- У меня в квартире 10 комнат. Свободны только две, остальные уже заняты. Есть комнаты еще меньше, но зато в них есть балкон, поэтому за них платят тоже по 8,5 тыс. руб., - рассказал он.

КСТАТИ

У нас пока маленькое жилье сдается редко. А вот в Японии распространены капсульные отели. Каждый номер представляет собой двухметровую ячейку для сна. Они похожи на полки в поезде, только с дверями в каждом отсеке. В капсульный номер свой багаж брать нельзя — не поместится. Вещи постояльцы оставляют в камерах хранения.

В Москве жилье сдается на любой вкус и кошелек. По данным АН «Инком», аренда самой дорогой квартиры в столице обойдется в 800 тыс. руб. в месяц. Ее площадь 210 кв.м и сделан эксклюзивный ремонт.

В среднем стоимость аренды дешевой однушки составляет 20 тыс. руб. Цена жилья для арендаторов зависит от расположения квартиры, ее состояния, дома, в котором она находится. Сейчас с хозяевами можно торговаться. Ведь денег у людей стало меньше и их платежеспособность снизилась. Арендаторам приходится это учитывать и скрепя сердце сбрасывать 10-20% от установленной изначально цены.