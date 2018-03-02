Вячеслав Никонов: Военно-стратегического превосходства у США точно нет. А это - хороший стимул к переговорам

2 Март 20:00 2018-03-02T21:05:49+03:00

Президент Фонда "Политика", замглавы Комитета Госдумы по науке и образованию - о том, как после Послания Президента России могут поступить американцы [аудио]

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- Вячеслав Алексеевич, я к вам - как к знатоку психологии американцев... И в самом начале блока Послания, посвящённого укреплению нашей обороноспособности, и потом - Владимир Путин четко сказал, что мы много раз предлагали США начать конструктивный диалог, не наращивать производство новых видов вооружений... Но наши предложения не были услышаны. Вот эти видеоиллюстрации к Посланию нашего президента - они не напугают американцев, не подтолкнут их наконец к дипломатии?

- Американцы - они ведь тоже разные. Что касается верхних эшелонов власти... И в Пентагоне, и в Госдепе уже поспешили заявить, что их ничего не удивило в выступлении Российского лидера...

- Это действительно так?

- Не думаю... Я уверен - в Вашингтоне очень внимательно изучают материалы, касающиеся наших новых вооружений. Ведь речь идёт не о каких-то проектах и намерениях, а о новых видах, которые уже не только произведены, но и могут быть задействованы - что называется, могут быть поставлены на дежурство. А это уже - свершившийся факт...

- И все же - какие прогнозы? Способны ли теперь США пойти навстречу нам и вернуться к переговорному процессу?

- Сейчас ответственный момент с точки зрения переговорного процесса в отношении контроля над вооружением. Поскольку заканчивается срок действия договора СНВ-3. Соединенные Штаты заявляли о том, что они не заинтересованы в его продлении. Наша сторона говорила, что заинтересована.

Кроме того, большие дискуссии идут вокруг договора о ракетах средней и малой дальности, в нарушении которого обвиняется наша страна. Хотя у нас тоже есть претензии к Соединенным Штатам в отношении этого договора. Но за этими обвинениями в адрес Москвы скрывается и очевидное стремление Соединенных Штатов Америки выйти и из этого договора тоже. И сейчас после того, что заявил Путин, я думаю, у Соединенных Штатов появится больше стимулов для того, чтобы садиться за стол переговоров и постараться сохранить режим контроля над вооружениями. Учитывая, что сейчас никакого превосходства военно-стратегического у США точно нет.

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Общая особенность новых видов вооружения (кроме подводного беспилотника) – преодоление позиционных районов ПРО с широкими возможностями маневрирования по курсу и высоте. Все видео, показанные Путиным - комбинация реальных съемок боевой техники и инфографики.

Межбаллистическая ракета «Сармат». Был продемонстрирован пуск на полную дальность. «Шахматка» на ракете – для определения скорости выхода из шахты. «Сармат» быстрее всех существующих МБР выходит на баллистическую траекторию. И исключает своё поражение от комплексов ПРО на начальном участке (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

От Послания президента я испытываю не эйфорию, а облегчение

Маргарита СИМОНЬЯН

Я ненавижу войну. И очень ее боюсь. В отличие от многих тутошних заводил, я войну немножечко видела. И в землянке на досках спала, и в овраг под обстрелом ныряла, и в эфир ходила под пулями, и зубы чистила компотом из сухофруктов за неимением на километры вокруг другой незараженной жидкости. И видела, как погибают люди. Очень много людей. Поэтому от Послания сегодня я испытываю не гордость и не эйфорию. Я испытываю облегчение и умиротворение (подробности)

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