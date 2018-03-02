Олимпиады школьников: надо ли закручивать гайки?

2 Март 20:30 2018-03-02T23:28:33+03:00

Чтобы решить задачу по нанотехнологиям, участникам пришлось работать со специальным оборудованием. Во многих школах такого просто нет, так что олимпиада - единственный шанс этому научиться. Фото: оргкомитет олимпиады НТИ

Как устроены школьные соревнования, почему их решили сократить и к чему это может привести

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Олимпиады школьников в последнее время переживают явный кризис. Все чаще звучат сомнения в их качестве и жалобы на то, что олимпиадники "отжимают" бюджетные места в вузах у обычных выпускников, поступающих через ЕГЭ. Вот и министр образования и науки Ольга Васильева недавно высказалась:

- Количество олимпиад должно сокращаться. ...Не все школьники сдают ЕГЭ по тем предметам, по которым у них награды и льготы для поступления. Допускаю, что дети могут быть талантливыми в разных областях, но когда олимпиадник получает ниже 60 баллов (это в среднем “четверка” с минусом, в зависимости от предмета - Ред.) ЕГЭ по своему предмету, это наводит на размышления.

Можно ли с “тройкой” по физике стать изобретателем? А с “четверкой” по биологии заниматься генной инженерией? Реальные истории олимпиадников доказывают: можно!

Во время предметных туров дети сдают все смартфоны. Впрочем, списать и так не получится - это не те задачки, ответ на которые можно найти в интернете. Фото: оргкомитет олимпиады НТИ

Нестандартные дети

На днях в международном детском центре "Сириус" прошла Олимпиада Национальной технологической инициативы (НТИ), которую проводит Российская венчурная компания. Олимпиада эта стоит особняком, потому что оценивает нестандартные для нашей школы навыки — инженерное мышление и умение решать практические задачи, с которыми реально сталкивается наука и производство. Экзаменами по физике-химии-математике такие навыки проверяются плохо, ЕГЭ по инжинирингу придумать невозможно.

Например, участникам надо было создать робота, способного находить грузы под водой. В другом — написать алгоритм, который позволит оценивать состояние онкобольных и подбирать им подходящую терапию. В третьем — выделить фрагмент ДНК у светочувствительной бактерии, чтобы его потом использовать для лечения незрячих людей.

Одна из финальных задач - запрограммировать механическую руку-протез, которая реагировала бы на импульсы мышц плеча. Фото: оргкомитет олимпиады НТИ

Цена “автомата” по ЕГЭ

Другая сторона таких олимпиад — это командная работа. С ЕГЭ всё понятно: сам решил задачку, сам получил оценку. В Олимпиаде НТИ участники работают в команде, и у каждого своя задача.

- Некоторые команды приезжают уже сыгранными — они поездили по другим соревнованиям, у них отлаженная работа, - приводит пример Ольга Прудковская, одна из организаторов Олимпиады НТИ. - Другие объединяются в команды заочно и впервые видят друг друга уже здесь — понятно, что у них не будет такого преимущества. Но для нас принципиально важна именно работа в команде, потому что в жизни не так много задач, которые человек решает исключительно в одиночку, и умение работать с другими людьми — это особый ценный навык.

Получается, что олимпиадникам приходится доказывать свои таланты многократно — и вместе, и поодиночке, и на стыке дисциплин, и по отдельным предметам.

На финальную задачу отводится всего пара дней, так что работать приходится чуть ли не круглыми сутками и в любых условиях. Фото: оргкомитет олимпиады НТИ

Дети проходили так называемый предметный тур по математике, физике и информатике, решали привычные для школьников задачки. Не решишь - потеряешь баллы, не получишь “автомат” по ЕГЭ. Для химиков и биологов вообще никаких “автоматов” не предусмотрено, при поступлении в вуз им всё равно сдавать Единый на общих основаниях. Максимум, на что они могут рассчитывать — это бонусы от вузов-партнеров олимпиады.

- Задания предметного этапа были невероятно сложные, - рассказывает Илья Павлюков, участник направления "Интеллектуальные энергетические системы". - Половину задач ребята не осилили, не потому, что глупые, а потому, что задачи сложные. В 11 классе с ними ещё можно справиться, но не в 9-м — 10-м. Финальная практическая задача была гораздо проще, плюс, там нет такого, что один работает, а остальные отдыхают. Мы распределили роли в команде — ты физик, ты экономист, ты программист, а ты капитан. И кто-то пошел подтянул статистику, а кто-то пошел учить теорию игр.

Отсев в итоге получается колоссальный — из 13 тысяч участников первого этапа в финал вышли только 572 человека. А победителями и вовсе в итоге стали два десятка человек.

Одна из задач финального тура - запрограммировать доставку грузов беспилотниками. Фото: оргкомитет олимпиады НТИ

Поступление - бонус, а не цель

У “технарей” на таких олимпиадах нередки настоящие трагедии: блестяще выполнили практический инженерный проект, но завалили предметный тур. И что же? Таким кулибиным закрывать двери в вузы?

- У нас был случай, когда победитель олимпиады демонстративно написал ЕГЭ на 20 баллов. Он сделал это в пику родителям, которые заставляли его поступить в престижный вуз, - рассказывает секретарь оргкомитета олимпиады НТИ Алексей Федосеев.

Такие дети берут пример с Марка Цукерберга и Билла Гейтса — оба в свое время бросили Гарвард, чтобы построить Facebook и Microsoft. И для многих олимпиадников поступление в вуз — это приятный бонус, но никак не главный приз, без которого нельзя прожить. И закручивание гаек может привести, скорее, к тому, что это вузы лишатся талантливых абитуриентов, а не наоборот.