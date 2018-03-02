Георгий Черданцев: «У «Локомотива» есть все шансы на чемпионство».

2 Март 20:00 2018-03-02T20:50:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьера 4 марта в 21:05. Главным событием тура станет московское дерби «Локомотив» - «Спартак», который покажет канал «Наш Футбол», приложение «Матч!Клуб», также сайты matchtv.ruи sportbox.ru.

В чём преимущество российских футбольных программ, как рассказать о чемпионате мира интересно и как российский футбол готовится к Мундиалю поделился с читателями спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев.

- Стартует продолжение российской футбольной премьер-лиги и новый сезон вашей передачи «После футбол». Чего ждать зрителям? Будут какие-нибудь новшества?

- Главное новшество в том, что будет ещё больше футбола и фрагментов матчей, потому что канал немного пересмотрел подход к трансляциям. Мы постараемся значительно увеличить хронометраж видеоотчётов о матчах, чтобы зрители федерального канала имели более полное представление о том, что происходило в игре. Более полное, чем может дать новостной сюжет. Например, матч Локомотив – Спартак, который будет показан на канале «Наш футбол», пройдет в день эфира нашей программы. Я думаю, если такой формат получится удачным, то мы будем и впредь использовать его для матчах, которые не будут попадать на федеральный канал.

- Без чего на данный момент вы не можете представить программу «После футбола»?

- Программа «После футбола» невозможна без футбола и без самих участников чемпионата России. Моё главное стремление заключается в том, чтобы как можно больше появлялось людей (игроков, тренеров, руководителей) в студии, либо на прямых включениях после матча.

Это самое главное. Именно они должны доносить до болельщиков свою точку зрения, видение и понимание, объяснение того, почему сложилось так, а не иначе.Выглядит несколько странным, когда картину мира (например, футбольного) описывают в электронном формате люди, которые не знакомы с футбольным миром иначе как посредством телевизионной картинки.

- Уже есть идеи, кого из гостей планируете позвать в первые выпуски программы?

- Я никогда не говорю об этом вслух, потому что работа по гостям – это самое сложное, работа ведется в ежедневном режиме.

У нас люди спортивные, они все суеверные и очень мало кто соглашается на эфир заранее. В английских программах, которые мы берем за эталон, кроме ведущего и двух экспертов из числа бывших футболистов никого больше нет. Потому что всё общение со СМИ в ведущих европейских чемпионатах для тренеров и игроков жестко регламентировано контрактами и пресс-службами клубов. Вэтом смысле телевизионное освещение российского чемпионата гораздо более продвинуто.

В программе «После футбола» за 2 с половиной года, что она существует в эфире, побывали хотя бы по одному разу все главные лица чемпионата России по футболу. Это главное, что нас отличает в гораздо лучшую сторону от наших коллег, которые освещают национальные чемпионаты в Европе. У нас все очень любят заниматься критикой, но, мне кажется, просто люди мало себе представляют, на сколько сложно получить действующего тренера топ-клуба, или действующего футболиста к себе в эфир. В этом смысле наша программа сто очков даст вперед любому своему аналогу в развитых футбольных странах. Это знак уважения этих людей и благодарность каналу, если они находят время прийти в эфир. По большому счету им это не нужно. Просто это некий их знак уважения, большой шаг к болельщикам и, можно сказать, добрая воля, так как такие обязательства - приходить на прямой эфир - нигде не прописаны, и никто не может их заставить.

- А как же в Европе обходятся без этого?

- Классическая обзорная программа требует большого количества видео, видеонарезок с комментаторами матча и обсуждение в студии с экспертами. А все персонажи появляются на прямых включениях, либо на флэш-интервью, которые положены по регламенту. У нас же игроки приходят и через 40 минут, и через час после окончания матча. Стоят, ждут прямого включения, хотя многие их одноклубники уже разъехались по домам. Могу лишь сказать большое спасибо за такое хорошее отношение к нашей программе. Вот Саша Кокорин, например, согласился на интервью в прямом эфире в тот самый момент когда диванные эксперты запустили очередную волну всяких подколок в его адрес, когда казалось бы, не до интервью, но Саша пришел на прямое включение. Или Дмитрий Аленичев еще когда тренировал «Спартак» пришел к нам на эфир после поражения, потому что обещал. Это вообще неслыханно: чтобы тренер топ-клуба приходил после поражения в прямой эфир. Каррера тоже самое – пришел в прошлом году после неудачного матча, хотя в Италии, скорее всего, не пришел бы, потому что у них не принято ходить на эфиры: выступил на пресс-конференции и на этом общение с журналистами завершено.

- Впереди еще 10 туров российской футбольной премьер-лиги. Какие будут Ваши прогнозы?

- Я думаю, что концовка должна быть интересной, в первую очередь в борьбе за места в Лиге чемпионов. У «Локомотива» есть все шансы на чемпионство, ведь для того, чтобы их обошли соперники, «Локо» должен проиграть три матча, при условии что кто-то из преследователей пройдет дистанцию без потерь. Не вижу предпосылок для того, чтобы «Локо» вдруг так началтормозить: мы увидели в исполнении «Локомотива» в матчах «Ниццей», что команда хорошо провела межсезонье, сохранила командный дух, который помог выйти в лидеры в первой части чемпионата. Если «Локомотив» выиграет чемпионат, это будет здорово: когда какая-то новая команда, тем более популярная и титулованная, которая давно не была в лидерах, возвращает себе 1 место, это, безусловно, даёт новый виток интереса к футболу в стране. Обратите внимание, как повысилась заполняемость «РЖД-Арены». В-15 приходят 15-17 тысяч зрителей, это о многом говорит.

- Через три месяца у нас в стране пройдет чемпионат мира по футболу, повлияет ли он как-то на вашу передачу? Будете ли акцентировать на нём особое внимание?

- Чемпионат мира - сквозная тема, которая так или иначе у нас проходит. Например, в ближайших эфирах мы будем сосредоточены на проблеме центральных защитников, поскольку Джикия и Васин выбыли (два игрока из основной тройки Черчесова). Поэтому мы будем пристально обращать внимание на игру кандидатов в сборную, на позицию защитников и акцентировать внимание зрителей. До окончания чемпионата России осталось всего 10 туров. Это возможность некоторым игрокам убедить нас и тренерский штаб сборной, в том, что они готовы быть участниками чемпионата мира и готовы попасть в заявку.

- Виталий Мутко анонсировал товарищеские матчи нашей сборной, которые пройдут этой весной. По его словам, Россия встретится с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией. Хороший ли это старт для нашей сборной перед чемпионатом мира?

- Я думаю это очень хороший старт для нашей сборной. Все боялись матчей с Аргентиной и Испанией, но ничего, вышли, сыграли. Только так можно прогрессировать и понимать, на что ты действительно способен. Обратите внимание, когда дело доходит до Лиги чемпионов, то у всех наших клубов сразу возникают проблемы. В наших клубах играют приличные иностранные футболисты, но даже их присутствие никак не помогает. Когда дело доходит до Лиги Европы, то тут уже не топ-клубы участвуют, и всё немного попроще. На этом уровне наши клубы выглядят более конкурентными.

Понятно, что с соперниками сборной России договаривались заранее, но сейчас можно было бы скорректировать спарринги с учетом тех команд, которые нам достались в группе, потому что все-таки главная наша задача – из нее выйти, но отказываться от соперников уровня Франции и Бразилии, конечно, не стоит. Надо сыграть и посмотреть, на что способна наша сборная на фоне этих команд, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий.

- Что лично для вас значит этот чемпионат мира. Как правило, такие турниры входят в историю. Станет ли это новым этапом в российском футболе?

- Я не люблю отвечать на такие глобальные вопросы, потому что у меня была полная уверенность, что успех в 2008 году и весь его невероятный ажиотаж – это волна, на которой можно было бы делать какие-то шаги вперед. Но, к большому сожалению, ничего такого не произошло.

Другое дело, что после чемпионата мира в России останутсяхорошие стадионы. Однако здесь тоже не стоит проводить прямую параллель, что от этого сразу увеличится посещаемость во всех городах.

- Расскажите о фильме «Со дна вершины», в съемках которого вы приняли участие. Как вам поступило такое предложение? Долго ли раздумывали над ним?

- У человека публичной профессии, который привык находиться на виду и работать в кадре, снятся в кино вполне логичное продолжение карьеры. Я снимался в детстве в «Ералаше» и пробовал себя в какие-то больших фильмы, но у родителей не было времени возить меня по киностудиям, и все это как-то заглохло.

Фильм «Со дна вершины» основан на реальных событиях, прототип героя это параолимпийский чемпион 1992 года в горных лыжах Алексей Мошкин. Эта картина не только посыл чего-то позитивного в общество, но и работа по сфокусированию внимания властей на теме инвалидов в нашей стране. Надеюсь, картина принесет конкретную практическую пользу большому количеству людей, которые нуждаются в помощи и поддержке государства и общества,поэтому я очень рад быть причастным к проекту, который для меня носил в первую очередь благотворительный характер, потому что я как и многие другие участники проекта свой гонорар передал в Фонд поддержки инвалидов.

С творческой стороны это была очень серьезная работа. Только оказавшись там, на съемках, лишний раз убеждаешься в том, что актер это сложная профессия, как и профессия комментатора, к слову, в чем убеждаются те, кто выходят в эфир впервые, ведь со стороны кажется, чего проще: открыл рот и говоришь. Или в кино. Сказали: «Мотор, начали!» И ты начал. Весь вопрос, что именно. Было непросто играть комментатора и комментировать несуществующие соревнования, ведь меня снимали в павильоне в Москве, очень далеко от горнолыжного спуска, но было очень интересно, я бы хотел попробовать сыграть еще что-то другое, не близкого к себе персонажа, а кого-то другого, кем по разным причинам нельзя быть в настоящей жизни. Мне просто интересно: получится ли?

- Также весной выходит фильм Данилы Козловского «Тренер». Как считаете, фильм окажет какое-то влияние на российскую аудиторию?

- Я очень рад, что сейчас у нас фильмов о спорте становится всё больше. Спорт не на словах, а на деле вызывает большой интерес у нас, у молодежи, у детей, и я вижу это без всякого кино.

Спорт очень хороший поставщик хороших сюжетов. Это же и есть самая настоящая драматургия, потому что жизнь и карьера многих больших спортсменов – это и есть драма. Все спортсмены, прежде чем добиться успеха, многим жертвуют, многое преодолевают. Спорт очень сложно снимать, чтобы было похоже на правду. С большим интересом посмотрю, как Даниил снял футбол, потому что, мне кажется это самое сложное снять игру так, чтобы зритель поверил, что это настоящий футбол.

- Недавно стало известно, что вы написали книгу «Истории чемпионатов мира» и планируете выпустить её уже в марте. Как Вам пришла идея?

Идея написания книги пришла довольно неожиданно. Я собирал материал к телевизионному проекту и наткнулся в интернете на историю о том, как команды ехали на первый чемпионат мира 1930 года в Уругвай через океан, и с ними на корабле был Федор Шаляпин. Футболисты просили его спеть, на что Шаляпин ответил: «Вы же не будете просить сапожника бесплатно почистить вам обувь». Мне показалось, что такие, на уровне анекдота истории, это очень круто. Чемпионат мира - это в принципе и есть история 20-го века, ведь все события, переплетения судеб футболистов и тренеров проходили на фоне реальных исторических событий не самого, прямом скажем, простого и спокойного для человечества века. Моя книга называется «Истории чемпионатов мира». Я не собирался делать справочник или антологию – таких изданий достаточно. Мне хотелось, чтобы о чемпионатха мира прочитали, это, можно сказать, мой вклад в популяризацию футбола и самой идеи проведения чемпионата мира в России. Я вложил в издание свои деньги, которые и не планирую вернуть, потому что писательством в нашей стране зарабатывают лишь несколько человек, и у меня не было цели заработать. Я, например, купил на свои деньги потрясающие архивные фотографии, которые иллюстрируют события, о которых я рассказываю. Ну как можно было на этом экономить?

- Как шла работа над книгой?

- Честно могу сказать, горжусь проделанной работой. Это был очень большой труд. Я работал над книгой практически 2 года, не просто сидя дома. Несколько дней провел в библиотеке музея FIFA в Цюрихе. Мне не хотелось повторяться и делать что-то, что уже есть, пусть и на другом языке. Оказалось, что нет даже близкого к тому, что у меня получилось.

Также я не пожалел денег и отправился в Уругвай, чтобы почувствовать дух страны, в которой прошел самый первый чемпионат мира в 1930 году и понять, почему история чемпионатов мира берет свое начало именно оттуда. Это замечательно, что наша страна встала в этот короткий рядстран, кому выпадала удивительная честь принять столь потрясающее событие как чемпионат мира.

Моя книга не только о футболе. Она о жизни, поэтому, уверен, будет интересна читателю любого возраста, вне зависимости от его вовлеченности в футбольную жизнь. Надеюсь, 2,5 года труда были потрачены не зря. Желаю всем увлекательного чтения и ярких событий на нашем, домашнем чемпионате мира!