"Диагноз "инсульт" мне поставили в 2011-м, а уже в 2013 году я стала заниматься паралимпийской выездкой. Через два с половиной месяца я заняла первое место"

2 Март 21:21 2018-03-02T21:36:22+03:00

Мы поговорили с Галиной Павловой — актрисой, клоунессой, паралимпийской спортсменкой — о том, как не отчаиваться, когда жизнь резко меняется, как найти свой выход из самых сложных обстоятельств и справиться с тяжелой болезнью

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- Расскажите, как Вы нашли свое призвание?

- Это было не трудно.Уже с самого детства у меня начали проявляться актерские способности. Я много пела, плясала, придумывала разные игры с другими детьми или со своими куклами, сочиняла целые представления. Кроме того,я очень любила музыку и пела вместе со всеми певцами, которые были записаны на моих пластинках. Сочиняла танцы и выступала перед соседями и родственниками. Как-то просила маму купить мне орган, мне очень нравился его звук, а она ответила, что у органа очень большие трубы и он не поместится в комнате.” Ну, купите с маленькими”, — настаивала я. В общем, орган мне так и не купили. Творческие наклонности активно проявлялись, и поэтому, когда я заканчивала школу, у меня просто не было вопроса, кем мне быть.

И я поступила в театральный институт. По его окончании меня пригласили в Ленконцерт, и тогда я встретила Славу Полунина. С 1981-88 гг. я работала в клоун мим-театре «Лицедеи». Слава Полунин это личность просто космического масштаба, чрезвычайно сильно энергетически заряженный человек. Он считал, что нет ничего невозможного и любые самые фантастические идеи можно реализовать. Этому он научил и нас. Его Асисяй — это совершенно необыкновенный, такой трогательный, беззащитный, романтический и глубокий персонаж. Мы существовали с ним бок о бок ежедневно, по многу часов в день, но каждый раз из кулис восторженно смотрели его номера. Он уникальный. Клоун – это ведь не роль, не работа, не красный нос или огромные башмаки. Это способ существования, Это чистая, непосредственная, почти детская реакция на окружающий мир. Это образ жизни. С выступлениями мы объездили всю страну, были очень популярны и любимы публикой. Это было время наполненное свободным и радостным творчеством.

- Помните момент, когда врачи озвучили Вам Ваш диагноз? Что Вы почувствовали?

- Онкологию у меня обнаружили в 2010 году. Я тогда уже почти 20 лет работала в театре “Рок-Опера”. Когда рак только заподозрили, я не отгоняла от себя эти мысли, а решила, что к худшему надо быть готовым. Когда диагноз подтвердился, я сформулировала для себя так — есть люди здоровые, а есть и много больных. Есть слепые, глухонемые, люди без рук или без ног. А есть те, у которых онкологические заболевания. И они продолжают жить и бороться. Значит, теперь я из их числа и нужно просто к этому адаптироваться. Я перенесла операцию, химиотерапию и лучевую терапию. Я облысела, но меня это мало волновало, как клоунессе мне было, в принципе, все равно — я надевала парики и продолжала играть в спектаклях.

Галина Павлова — актриса, клоунесса и паралимпийская спортсменкаФото: Личный архив

Коллегам я старалась как можно спокойнее рассказать о болезни, не напугать и смягчить возможный для них удар — все очень переживали. А я, наоборот, должна была их поддержать. Гораздо больше рака боятся не сами больные, а родственники и знакомые, которые их навещают в больнице. Человек, прошедший это испытание, становится сильнее. Я это увидела еще в онкологическом центре.

- Когда Вы перенесли инсульт, Вы уже не могли играть, работать. Как Вы жили тогда?

- Инсульт случился вскоре после окончания лечения от рака. У меня парализовало всю левую половину тела. Я стала совсем беспомощна – лежачая больная. Еще когда я лечилась от рака, мои друзья и коллеги поддерживали меня и очень мне помогали и психологически, и финансово потому, что лечение было очень не дешёвое. А после инсульта со мной дома жила моя коллега из “Лицедеев” — я сама ничего не могла делать, и она помогала мне. Тогда я не знала, что меня ждет дальше, останусь ли я лежать или смогу сидеть в инвалидной коляске, или когда-нибудь смогу ходить? Но у меня такой характер, что сложная ситуация и препятствия меня не расслабляют, а наоборот мобилизуют и заставляют действовать. Я хотела максимально восстановиться и не быть никому обузой. Я стала себя тренировать, пыталась вставать, и через месяц или около того я могла немного передвигаться с ходунками. Наверное, во мне сработала эта полунинская установка, что нет ничего невозможного. Как только меня перевели из реанимации в палату, я, еще наполовину парализованная, спрашивала врачей : “У меня же через две недели спектакль, я успею?” Я не воспринимала происшедшее со мной как что-то необратимое, как то, что нельзя изменить Это было просто трудным препятствием. И нужно было найти способ его преодолеть. Я искала выход из сложившейся ситуации и хотела вернуться к прежнему состоянию. Мотивация – это как пружина внутри меня. Конечно, я не могла уже играть на сцене, но процесс восстановления и стал тогда для меня работой — серьезной и каждодневной. Через полгода меня стали привозить на иппотерапию, и процесс восстановление пошел быстрее.

Галина Павлова знает как найти свой выход из самых сложных обстоятельств и справиться с тяжелой болезнью

Инсульт был в сентябре 2011 года, а уже в марте 2013 года я стала заниматься паралимпийской выездкой. Через два с половиной месяца наш тренер, Ольга Андреевна Сочеванова, взяла меня на соревнования в Москву, и там в одной из трех программ я заняла первое место. Этой победой я обязана тренерской работе и лошадям. Мне было сложно адаптироваться к своему новому телу, оно меня не слушалось. Но мы усердно тренировались, и это принесло результаты.

- Спрашивали ли Вы себя: “За что? Почему я?” Как Вы объясняли себе, что Ваша жизнь так радикально переменилась?

- Я человек верующий. Для меня все происходящее в жизни – промыслительно. Всё происходит по воле Божией и по Его попущению. Поэтому я не спрашиваю, за что? и почему я? Если нам дается болезнь, значит, именно это для нас сейчас необходимо. Значит, это то препятствие, которое мы должны преодолеть. А понимание того, что я могу скоро умереть, меняет мою жизнь, делает ее более осмысленной. Болезни и скорби прочищают мозги. В таких ситуациях исчезает все лишнее, вся ненужная суета, все бессмысленные слова и поступки. Активизируется духовная работа. Поэтому и болезнь можно воспринимать как милость Божию.

- Что Вы считаете своим самым большим достижением?

- Я не рассматриваю результаты своих поступков как достижения. Я стараюсь реализовать те возможности, которые мне даются. И если, например, мне удалось интересно сыграть роль или хорошо выступить на соревнованиях, значит я просто выполнила свою работу. А успехи —это подарки жизни. Самое важное для меня – это обретение веры, воцерковление. А моя актерская судьба и паралимпийской спорт — это дары, которые мне выпали в жизни.

Сейчас мы вместе с благотворительным фондом «Точка опоры» продолжаем собирать деньги — чтобы Галина и ее коллеги продолжали заниматься, необходимо купить специальные седла для верховой езды. Помочь спортсменам тренироваться и выигрывать можно тут.

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