Станция сход-развода

СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-03T01:21:16+03:00

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Мошенничество в автосервисе - неотъемлемая часть русского фольклора конца XX - начала XXI века. Чаще всего жертвами обмана становятся автомобилисты с небольшим стажем или далекие от техники люди. Сюда же можно прибавить владельцев откровенно неисправных автомобилей, заведомо понимающих, что у них «что-то не так», и готовых к приговору механика.

Никто не требует от современного автовладельца технических знаний, но необходимости быть внимательным и не верить на слово малознакомым «специалистам» никто не отменял. Просто вникайте во все, что вам говорят, следуя древней мудрости - доверяй, но проверяй. А мы подготовили для вас несколько советов, благодаря которым вы будете понимать, за что платите, и сможете заранее представить масштабы бедствия, ожидающего ваш кошелек.

Где чаще обманут

Вариантов у автомобилиста немного: официальный дилер, независимый сервис (это может быть как одиночный техцентр, так и клубный или сетевой сервис) и гаражный мастер.

Дилерский

Расхожее представление об официалах как о жадных до денег неумехах и способных только делать ТО и менять детали в сборе, неверно. Персонал в автосервисной отрасли ходит по кругу, перемещаясь от дилерской СТО к большим независимым или мелким гаражным сервисам, а затем возвращаясь обратно. В числе плюсов дилерской СТО - подконтрольность представительству марки, полный набор специального оборудования, доступ к программному обеспечению, регулярно обучаемый персонал и гарантия на детали и работу. Единственный минус - высокая стоимость нормо-часа.

Вероятность обмана невысокая - здесь строже система учета и контроля. Конечно, ничто не спасет от случайного воровства и даже от мошенничества, но официал связан гарантией и контролем представительства. Случись клиенту судиться с официальным сервисом, ответчиком не окажется ООО «Ромашка», зарегистрированное на бомжа.

Независимая СТО

Здесь порой способны предложить почти все то же самое, что и официалы, но дешевле. Минусы - сомнительная гарантия, высокий шанс нарваться на поддельные запчасти и расходники, несоблюдение предписанной производителем технологии ремонта. Самый большой шанс стать жертвой развода - именно в средних и крупных независимых СТО, где высокий поток клиентов. Их достаточно много, чтобы не обращать внимания на возмущенных плохим сервисом и обманом, а средств на маркетинг и рекламу достаточно для посева положительных отзывов от имени ботов на различных площадках в интернете.

Гаражный

Как ни странно, но именно здесь самое человечное отношение к клиенту. Работают зачастую настоящие энтузиасты и глубокие знатоки. Но против них играет невысокая пропускная способность сервиса, проблемы с доступом к обновлениям программ и оборудованию. Редко в каком гараже будет в наличии стенд сход-развала, установка для замены масла в коробке-автомате и устройство для заправки кондиционера. Плюсы: опыт, человеческий фактор и, конечно, низкая цена.

Обманывают тут редко. Во-первых, клиент им действительно важен. Во-вторых, он частенько стоит над душой. А в-третьих, у этих ребят нет бюджета на маркетинг и пиар. Репутацию свою они зарабатывают делом, клиенты передают отзывы о них по сарафанному радио. Добрая слава тут стоит дороже копеечной выгоды от украденных колодок или канистры с маслом. Главный риск тут - алкоголь. Клиента механика-алкоголика ждет от косяков по работе и воровства деталей и расходников до разбитого по пьяни автомобиля.

Способы мошенничества

Воровство персонала

При проведении ТО с заменой колодок механик может подменить ваш новый комплект на взятый из помойки. Аналогично вместо свежего масла залить осветленную отработку. Воздушный фильтр вытряхивают и продувают, масляный - протирают, чтобы блестел, как новый, а с картриджами, вставляемыми в «стакан», еще проще - клиент их не увидит. В очередной 10-тысячный пробег вы отправитесь на сточенных колодках, со старыми фильтрами и грязным маслом.

То же самое может происходить со свечами зажигания и другими расходниками. Такое возможно и у официалов, и у независимых, и даже в гаражах. Особенно если вы залетный клиент.

Кузовной ремонт - это золотая жила для обманщиков. Проверить, поставили ли вам новую деталь или отремонтированную старую, практически нереально, как нереально проверить, соблюли ли технологию сварки или окраски, выполнив все операции.

Развод на ненужный ремонт

Несведущему автомобилисту продемонстрируют люфт в соединении деталей, забыв сказать, что свободный ход в некоторых случаях - норма. Особый простор для продажи клиенту лишних работ у специалистов по электрике и ремонту АКПП, которая для большинства водителей - «черный ящик».

Хозяева и дилерских, и независимых СТО одинаково мотивируют мастеров-приемщиков на расширение наряд-заказа. Мастер не имеет права просто отремонтировать автомобиль и отпустить клиента. Он должен продать ему максимум услуг и сопутствующих товаров - от премиальных ковриков до всяческих промывок и сервисных процедур. И, конечно же, постараться продать вам запчасти со своего склада.

Подделки

Этим грешат чаще всего на независимых СТО. Под видом оригинальных расходников и запчастей поставят китайские подделки. Вместо BP, Castrol или Shell зальют масло отечественных заводов.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Как себя защитить

1. Завязывайте с кофе. Он вреден не только для сердца. Вместо того чтобы смотреть телевизор в зоне отдыха с чашкой в руке, просите провести вас в ремзону. Даже если вы с грустью понимаете, что увиденное вам ни о чем не говорит, ваше присутствие дисциплинирует работников. Во многих клиента в зону ремонта не допускают по соображениям техники безопасности. Не проблема: оставьте в машине включенным видеорегистратор, висящий на видном месте. На YouTube полно роликов, в которых роль обличителя выполняет именно этот полезный и удобный прибор.

2. Если вы не обслуживаетесь у официалов или гаражника, которому верите как себе самому, никогда не приобретайте запчасти в сервисе - вас с большой вероятностью обманут. Качество внешнего исполнения китайских подделок растет день ото дня, чего не сказать об их надежности.

Масло старайтесь приобретать или в крупных гипермаркетах, или же проверяйте торговую точку на сайте официального дистрибьютора. Не стесняйтесь позвонить с этим вопросом по телефонам на сайтах тех же BP или Castrol. У некоторых марок на официальном сайте представлен перечень дистрибьюторов. Неплохой вариант - перейти на бренд, который редко подделывают.

Изучите стоимость деталей у официалов - иногда вас может ждать приятный сюрприз.

3. Получая авто после ремонта, не стесняйтесь требовать вернуть вам замененные детали в том виде, в котором они были сняты с автомобиля, то есть грязными и замасленными. Только спрашивайте об этом не до, а после ремонта. Тогда у механика не будет времени порыться в помойке и положить в пакет ваши колодки и ремень.

Сличите полученный ассортимент со списком в заказ-наряде. Обратите внимание на цифры в перечне расходных материалов, особенно технических жидкостей. Самый большой объем практически в любом автомобиле имеет система охлаждения, но и он редко превышает 12 л. Увидите цифру 13 - 15 л - знайте, вас обманывают. Средний объем системы смазки двигателя - менее 4 литров. При этом если в соответствии с заказ-нарядом вам залили 3,8 литра масла, то оставшиеся 0,2 вы должны получить вместе с канистрой, за которую заплатили целиком. Не стесняйтесь быть мелочным и просите вернуть также остатки смазки или иной автохимии в тюбиках и баллончиках.

Выбирайте мастерские, предлагающие вам подписать предварительный список работ и запчастей в заказ-наряде. По окончании ремонта подписывайте акт приемки, выполнив все вышеуказанные советы. Не относитесь пренебрежительно к «бумажкам» - документы позволяют требовать исполнения гарантийных обязательств по закону и отстаивать в случае чего свои права в суде.