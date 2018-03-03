"Товарищи, это дно!" Ольга Бузова публично унизила новую супругу Дмитрия Тарасова

СЕГОДНЯ 11:47 2018-03-03T11:58:20+03:00

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Пока Дмитрий Тарасов и его новая супруга, модель Анастасия Костенко ждут малыша, они решили завести себе щенка. О том, что теперь в их доме появился щенок лабрадора, сама красавица рассказала своих подписчикам, а на днях модель опубликовала фото очаровательного питомца в соцсетях. Разумеется, эту новость начали активно обсуждать в сети, и на одной из страниц в соцсетях, в которых обсуждают новости из мира звезд, появилась фотография Костенко с питомцем. Телеведущая Ольга Бузова не удержалась и оставила комментарий под этим постом.

«#ХочувсекакуБузовой продолжается. Мы собирались эту собаку в наш дом покупать) Товарищи, это дно» (орфография автора сохранена. Прим. Ред), - написала Ольга.

Что тут начались? Одни накинулись на Бузову, призвав ее прекратить уже лезть в новую семью мужа, а подумать о своей личной жизни, другие же заявили, что звезда «Дом-2» на то и звезда «Дом-2», чтобы устраивать публичные разборки и вовлекать в них посторонних. Тем более, что это не первое резкое высказывание Бузовой в адрес соперницы.

На днях Анастасия опубликовала фото очаровательного питомца в соцсетяхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ранее в одном из интервью звезда назвала ее «какой-то женщиной из Ростова». Отметим, что развод с футболистом стал для девушки тяжелым испытанием. Прошло больше года после развода, однако, в личной жизни самой Бузовой тишь да гладь. Время от времени девушка туманно намекает на подарки от каких-то ухажеров, но конкретных имен не приводится никогда. Как-то звезда призналась, что у нее высокие требования к своему избраннику. «Средненький вариант из разряда «плохонький да мой» точно не подойдет. Лучше уж быть одной, чем с кем попало. Хочу, чтобы все произошло как в сказке: прискакал принц на белом коне, и я потеряла голову. На меньшее не согласна», – заявила ведущая реалити-шоу, у которой в течении телепроекта были разные мужчины, вдруг в интервью.

buzova86 Дорогие мои, как дела?

В начале этого года Ольге приписали роман с коллегой по цеху Тимуром Батрутдиновым. Звезды отдыхали вместе в Таиланде. Батрутдинов назвал свои отношения с Бузовой как «дружба на грани».