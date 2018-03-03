«Любишь целовать чужих мужей – умей и держать удар»: в соцсетях затравили «соперницу» Пелагеи за снимок с Иваном Телегиным

3 Март 21:54 2018-03-03T22:01:52+03:00

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История знает немало примеров, когда фраза вырванная из контекста выходила боком для его авторов, а вот для красавицы Карины Лебедевой таким боком вышел поздравительный поцелуй. Она пожелала имениннику Ивану Телегину счастья и поцеловала старого школьного друга, и именно этот момент на фото разошелся по всему интернету. За три дня он сделал девушку звездой, а на ее странице в соцсети полились волны критики со стороны пользователей. Сейчас Лебедева планирует закрыть свой аккаунт в соцсети от посторонних читателей, поскольку уже не справляется с количеством негатива. Лебедевой советуют и уехать из города, и попросить прощения у Пелагеи. «У меня тоже есть школьные друзья, но мне не приходит в голову целовать их в губы,да еще и при живой жене», «Любишь целовать чужих мужей – умей и держать удар», «Пока Пелагее не было рядом, решила воспользоваться случаем», - оставляют комментарии злопыхатели.

«Да успокойтесь вы! Не стройте такие предположения. Вы даже понятие не имеете, какое отношения я имею к семье Телегина. Отвечу вам персонально. Я его знала еще тогда, когда многие не умели слово хоккей писать!» — заявила предполагаемая разлучница. К слову, многих поклонников Пелагеи смутил комментарий певицы о возможной измене мужа. В нем она намекнула, что Карина — «девушка легкого поведения».

«Все, что я могу сказать, у нас все хорошо. Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения ни я, ни мой муж ответственности не несем», — высказалась артистка.

26-летняя Карина Лебедева два дня назад проснулась звездой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это высказывание спровоцировало новую волну агрессии поклонников Пелагеи. В микроблоге Лебедевой появились сообщения с оскорблениями и обвинениями в аморальном поведении. Карина просит пользователей Сети остановить поток грязи в её адрес. «Сейчас массовая тенденция оскорблений. Просто, куда не посмотри, на любой странице столько негатива... в адреса людей, между собой в комментариях... люди дорогие, вам же этим ртом потом своих детей целовать, из которого так и сыплются. Будьте добрее, насколько это возможно. И разбирайтесь в ситуациях прежде, чем «выставлять свои оценки», — обратилась она к фанатам Пелагеи.

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Надо отметить, что сама Карина объяснила эту ситуация так: Мы были в компании общих знакомых, фото вырвано из контекста…»

Известно, что девушка несколько лет назад также переехала из родного Новокузнецка в столицу и в ноябре прошлого года потеряла любимого мужчину, он трагически погиб. Вернуться к нормальной жизни Карина смогла только благодаря помощи семьи и друзей. (подробности)