После зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

4 Март 19:23 2018-03-04T19:58:54+03:00

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Центральный матч 21-го тура «Локомотив» - «Спартак» оказался сплошь красно-белым. Спартаковцы играли в красном, железнодорожники - в белом. Поле стадиона в Черкизове, на которое нанесли красные линии разметки и кое-как расчистили от снега, все равно скоро стало белым. Только где-то там среди сугробов скользил золотистый мяч (красного почему-то не оказалось), который напоминал, что «Локомотив» выходит на золотую финишную прямую.

За 10 туров до конца первенства паровоз шел с отрывом в 8 очков от «Зенита». А тут еще и питерцы накануне в тепличных условиях, под крышей своего суперстадиона, не смогли забить «Амкару» (0:0).

Спартаковцы в первой половине встречи смотрелись получше (а, может, их просто было лучше видно на поле) и на последних минутах почти забили гол, но полузащитник «Локо» Владислав Игнатьев удивительным образом выбил мяч из пустых ворот.

Во втором тайме «Спартак» создал еще несколько опаснейших моментов. «Локо» огрызался и концу матча уже лучше топтал снег, но следов на табло не оставил - 0:0.

Результаты 21-го тура

Локомотив - Спартак - 0:0

Уфа - Динамо - 1:1

СКА - Тосно 0:1

Краснодар - Ростов - 3:1

Зенит - Амкар - 0:0

ЦСКА - Урал - 1:0

Анжи - Рубин -1:1