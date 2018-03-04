Выпал снег — журналисты «отменяют» по 100 авиарейсов

4 Март 20:33 2018-03-04T21:01:18+03:00

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Как только в Москве выпадает снег, журналисты из белого и пушистого пытаются сделать сенсацию. Пробки, задержки рейсов в аэропортах, режим работы метро — все идет в общую копилку «стихийного бедствия». И каждый раз я сталкиваюсь с тем, что заявленные сообщения «отменено более 100 рейсов» оказываются неправдой.

Все очень просто — открываем онлайн-табло Внуково, Шереметьево, Домодедово, считаем цифры отмен и не сходится. Обычно редакторы «КП» мне задают вопрос: «А откуда же другие СМИ взяли такую цифру?». Мне тоже любопытно, и я стала выяснять.

Несколько аргументов мне рассказали коллеги из аэропортов. Оказывается, самая большая ошибка - считать рейсы по code-share (договор между авиакомпаниями о совместном эксплуатации рейсов на одном маршруте). На табло, например, указаны четыре авиакомпании, которые продали билеты на один и тот же самолет (пусть будет рейсом Москва-Самара). То есть в одном самолете до Самары могут лететь пассажиры разных авиакомпаний и это не новшество. Если этот рейс отменили, то и считать его нужно, как один, но у журналистов загибается четыре пальца — по количеству авиакомпаний (так отображается онлайн-табло, например, в Шереметьево).

- Или противоположный пример для наглядности — ну, не может в одном аэропорте ровно в 16.00 сесть четыре самолета из Южно-Сахалинска или любого другого города. Четыре авиакомпании выполняют один рейс. Понятно, да? - объясняет коллега одного из аэропортов Москвы.

Эту систему я знаю, и поэтому цифры при моем подсчете всегда получаются в разы ниже, что не тянет на «критичную ситуацию» и заголовки типа «В столичных аэропортах массово отменяют рейсы».

Можно, конечно, считать не самим, а сослаться на данные автоматического агрегатора. В этом помогает, например, «Яндекс.Расписание». Открыл сайт, и там все данные по отменам и задержкам во Внуково, Домодедово, Шереметьево. Но и тут цифры не совпадают с реальностью. Пример от 4 марта. Около 15.20 в «Яндекс.Расписании» значилось 15 отмен рейсов из Домодедево, открываю онлайн-табло аэропорта, а там только 7 отмен рейса.

- В настоящее время только 7 отмен, вся самая актуальная информация у нас в онлайн-табло на сайте, - сказала диспетчер в справочной службе Домодедово.

И опять вопрос: «Откуда иные цифры?» В «Яндексе» отвечают, что они их берут не с потолка, якобы аэропорты систематично им передают данные.

- С какой периодичностью нам поступают данные и как часто обновляется информация на сайте «Яндекс.Расписание», с ходу не скажу, - ответит представитель «Яндекса» Дмитрий Горчаков.

И дело не только в Домодедово, данные не совпали и с онлайн-табло Внуково. Коллеги из аэропортов и сами не понимают, как появляются другие цифры. Хотя механизм простой — данные передали «Яндексу», автоматически происходит обработка с помощью компьютерной программы и все — цифры на сайте.

Еще одна формулировка, которую в пресс-службах аэропортах не любят «самолеты не могут вылететь из-за снегопада». В снег самолеты взлетают и садятся, другое дело, что в этот момент должна быть убрана от осадков взлетно-посадочная полоса. И это производится — аэропорты присылают полные расклады, как и что делается. Конечно, когда ситуация реально критична и речь идет о безопасности полетов, то даже такая крупная компания, как «Аэрофлот», отменяет рейсы именно из-за ухудшения погодных условий — обычно это происходит заблаговременно.

- Чаще рейсы отменяют из-за технических неполадок или элементарного — не проданы билеты, - рассказывает источник столичной авиации. - И эта цифра всегда низкая. Считается нормой, если по трем аэропортам до 40 отмен. Это при данных, что в столичных аэропортах в сутки осуществляется около 2000 взлетов и посадок. Сами понимаете, что до 40 рейсов — не критично.

Выходит, что журналисты могут каждое утро начинать с новости, сколько рейсов отменили. И хорошо, если идет снег или летняя гроза — сгодится как причина "коллапса в аэропортах".