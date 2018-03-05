2018-03-05T18:01:38+03:00
Общество

Дмитрий Грамотин и Андрей Пантелеев рассказали о подготовке к тюменскому этапу Кубка мира по биатлону

В Легкоатлетическом манеже сегодня, 2 марта, состоялась очередная пресс-конференция, посвященная проведению этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
Екатерина СУХАНОВА
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На встречу с журналистами пришли директор областного департамента по спорту Дмитрий Грамотин, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев и руководитель фан-сборной России по биатлону Анна Маслова.

На сегодняшний день на тюменский этап Кубка мира по биатлону продано более 23 тысяч билетов и абонементов. «32% купивших билеты – жители Тюменской области, почти 70% – иногородние болельщики», – уточнил Дмитрий Викторович. Соревнования в Тюмени объединят поклонников биатлона из 59 регионов страны, а также из Казахстана, Республики Беларусь, Германии и Франции.

Инфографика предоставлена Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменкой области

Инфографика предоставлена Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменкой области

Порядка 12,5 тысяч зрителей будут приезжать на стадион ежедневно. Для удобства зрителей в дни соревнований, с 22 по 25 марта, из города до стадиона ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» и обратно будут курсировать специальные автобусы («шаттлы»). Утверждены две остановки, откуда автобусы будут забирать болельщиков: это спорткомплекс «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60/1) и ЦОП «Тюмень-Дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской, 1). Стоимость проезда в одну сторону – 100 руб. Купить билет можно будет прямо в автобусе. Расписание движения «шаттлов» появится в ближайшее время.

Схема верхней парковки. Инфографика предоставлена Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменкой области

Схема верхней парковки. Инфографика предоставлена Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменкой области

Те, кто решит отправиться до «Жемчужины Сибири» на собственном транспорте, смогут оставить автомобиль на бесплатной перехватывающей парковке и далее добраться до стадиона на бесплатном автобусе. Парковка построена большая, расстояние до «Жемчужины Сибири» – около 7 км. Что касается парковки вблизи стадиона, она предназначена для болельщиков, купивших VIP-билеты.

По словам Дмитрия Грамотина, для зрителей на стадионе будут созданы максимально комфортные условия. На территории «Жемчужины Сибири» уже возведен так называемый «шатер веселья» площадью 1800 кв.м, построен и VIP-павильон (предназначен для обладателей VIP-билетов).

Инфографика предоставлена Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменкой области

Инфографика предоставлена Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменкой области

Как рассказал Андрей Пантелеев, в «шатре веселья» организовано порядка 800 посадочных мест, 20 ресторанов готовятся встретить болельщиков и угостить своими блюдами. Здесь будет тепло, вкусно, весело, музыкально! «Совместно с Почтой России мы проведем для болельщиков акцию: каждый сможет отправить открытку с символикой региона или соревнований в любую точку мира совершенно бесплатно. Стенд будет работать непосредственно в шатре», – поделился Андрей Вадимович. Кроме того, в рамках развлекательной программы с помощью специальных очков можно будет совершить виртуальную экскурсию по Тобольску. Но и это еще не всё. Андрей Вадимович не стал раскрывать всех секретов, но пообещал, что программа ожидается насыщенная. Причем не только в «шатре веселья», но и на площадке на стадионе, и на торговой улице с кафе и сувенирными лавками.

Инфографика предоставлена Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменкой области

Инфографика предоставлена Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменкой области

Андрей Пантелеев сообщил, что каждому иногороднему болельщику, купившему билет на тюменский этап Кубка мира по биатлону, был выслан дайджест достопримечательностей нашего города и региона. Для желающих будут организованы экскурсии и даже туры выходного дня, предложения подготовлены, маршруты разработаны, турагенты уже с ними работают.

Инфографика предоставлена Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменкой области

Инфографика предоставлена Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменкой области

Анна Маслова (родная сестра олимпийских чемпионов Антона Шипулина и Анастасии Кузьминой), которая возглавляет армию биатлонных болельщиков со всей страны, в свою очередь поведала, что на тюменский этап Кубка мира собирается приехать самый знаменитый биатлонный фанат в мире – немецкий дедушка Норберт Штарке. Также Аня рассказала, чем живет фан-сборная России по биатлону и как вступить в сообщество –нужно лишь заполнить анкету на сайте.

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