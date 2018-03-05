"Локомотив" сыграл вничью со "Спартаком". Кто теперь остановит команду Юрия Семина?

СЕГОДНЯ 12:41 2018-03-05T12:48:50+03:00

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Первый тур после зимних каникул должен был дать ответ на вопрос, не сбилось ли чего в механизме команды Юрия Семина. Оказалось, что все в порядке - «Локомотив» и после зимнего перерыва бодро пыхтит во главе турнирной таблицы футбольного чемпионата России. Во всяком случае, даже пока еще действующий чемпион страны «Спартак» не смог пустить «Локо» под откос.

Кто может стать тем шлагбаумом, что помешает «железнодорожникам» прийти к финишу первыми? «Спартак»? Команда Карреры свой шанс не использовала, пусть сейчас итальянский тренер и говорит о снежном поле в Черикизове, помешавшем показать красно-белым свое преимущество в технике. Так что теперь у «Спартака» другая главная цель - взять Кубок России. Там среди соперников остались «Крылья», «Тосно», «Шинник» и курский «Авангард», грех не использовать такой шанс.

«Зенит»? В этом сезоне Питер потратил 94,3 млн евро на покупку игроков (все остальные российские клубы - чуть более 50 млн). Но Манчини из банды хороших игроков не смог сделать приличную команду. И теперь «Зенит» не может выиграть даже у «Амкара», стоящего с камнем на шею над пропастью под названием «банкротство».

«Краснодар»? Его лидер Федор Смолов хорош и продолжает конопатить голы (на этой неделе два - в ворота «Ростова»). Его владелец Сергей Галицкий продал свою корпорацию «Магнит», и теперь футбол - главное дело его жизни. Их стадион - лучший в Европе и зрители готовы забивать его под крышу на каждом матче. Но «Краснодар» пока не умеет выигрывать самые важные матчи своей жизни - научится ли за оставшиеся пару месяцев?

ЦСКА? Слухи о продаже клуба обновляются каждую неделю, но армейская скамейка запасных не становится длиннее, а имея 13-14 игроков сложно сражаться и в чемпионате и в Лиге Европы, и не сложить голову в бою.

Так что, «Локомотив» чемпион? Не спешите. Знаете кому в этом сезоне проигрывал Юрия Семин? «Тосно», «Амкару» и «Уфе» - обитателям нижней части турнирной таблицы. Вот те «партизаны», что могут отправить «Локомотив» в депо. Так что судьба чемпионства решится в матчах со скромной афишей.