2018-03-05T13:37:24+03:00
Спорт

Московский ЦСКА разгромил на старте плей-офф КХЛ "Спартак" 6:0

В основе армейцев - немало олимпийских чемпионов Пхенчхана
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Спартак» проиграл ЦСКА - 0:6. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС«Спартак» проиграл ЦСКА - 0:6. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Главное внимание в первых играх Кубка Гагарина - к новоиспеченным олимпийским чемпионам. Напомним, что они представляют всего три российских клуба - СКА (15 человек), ЦСКА (8) и «Металлург Магнитогорск» (2).

Первым под олимпийский каток попал «Спартак», который проиграл ЦСКА - 0:6. В других парах такой космической разницы в классе команд пока не видно.

Напомним, что теперь в плей-офф проводятся спаренные матчи - две игры за два дня в одном городе, потом через два дня два в другом...

КУБОК ГАГАРИНА. ПАРЫ ПЛЕЙ-ОФФ

ЗАПАД

Йокерит - Сочи 1-1* (2:3 ОТ; 7:2)

Локомотив - Торпедо 2 - 0 (2:1; 2:1)

СКА - Северсталь 1- 0 (4:3 ОТ)

ЦСКА - Спартак 1 - 0 (6:0)

*- счет в серии до четырех побед

ВОСТОК

АК Барс - Амур 1-0 (3:0)

Салават Юлаев - Авангард - 1 - 0 (6:4)

Трактор - Нефтехимик 1 - 0 (4:3 ОТ)

Автомобилист - Металлург 0 - 1 (2:3)

КСТАТИ

Состав сборной России по хоккею, победившей на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург" Мг., Тольятти*), Илья Сорокин (ЦСКА, Новокузнецк), Игорь Шестеркин (СКА, Москва).

Защитники: Вячеслав Войнов (Челябинск), Владислав Гавриков (Ярославль), Артем Зуб (Хабаровск), Андрей Зубарев (Уфа), Егор Яковлев (Магнитогорск) - все СКА, Богдан Киселевич (Москва), Алексей Марченко (Москва), Никита Нестеров (Челябинск) - все ЦСКА.

Нападающие: Александр Барабанов (Санкт-Петербург), Никита Гусев (Москва), Павел Дацюк (Свердловск), Илья Каблуков (Москва), Сергей Калинин Омск), Илья Ковальчук (Тверь), Николай Прохоркин (Челябинск), Вадим Шипачев (Череповец), Сергей Широков (Мос. Область) - все СКА; Сергей Андронов (Пенза), Михаил Григоренко (Хабаровск), Кирилл Капризов (Новокузнецк), Иван Телегин (Новокузнецк) - все ЦСКА; Сергей Мозякин (Ярославль, "Металлург"Мг).

* - место рождения

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Алексей Ягудин: «Надеюсь, Алина Загитова не повторит путь Липницкой!»
На гастролях в Воронеже известный фигурист рассказал, от кого из наших ждать успехов на следующей Олимпиаде, почему нужно снимать такие фильмы, как "Лед", а также почему ему наплевать на свои медали
Новости 24
Фотографии опустевших магазинных прилавков вызвали панику у британцев
Минстрой разрабатывает тарифные планы для сферы ЖКХ
DJ Smash рассказал о попытках напавших на него в клубе в Перми связаться с ним
В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсации за дорогой газ из Европы
Росстат: реальные доходы россиян в январе снизились на 7%
Трамп допускает отмену пошлин на сталь и алюминий для Мексики и Канады
Диетологи рассказали о влиянии соли на кровяное давление
В Польше в очередной раз напали на украинца
Меркель не видит нужды в смене слов гимна ФРГ на гендерно нейтральные
Политиков, кандидатов и политологов пригласили на онлайн-марафон «Ночь выборов»
Сумма взяток в России выросла за год в три раза
Футболист сборной России Марио Фернандес пропустит шесть недель из-за травмы
Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро
«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов
Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок
Лондон уверен, что торговая сделка с США будет заключена после Brexit
Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы
Путин оценил вклад контрразведчиков в прикрытие разработки новейших российских вооружений
Евросоюз официально продлил на год санкции против Януковича
Собчак рассказала, что Собянин извинился перед ней за нападение
Кабмин Германии: Решение «Газпрома» досрочно расторгнуть контракты с «Нафтогазом» вызвало раздражение в ЕС
Саакашвили призвал однопартийцев вернуться во власть в Грузии до конца года
Около 10 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах-2018
Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза
В Ливии на крупнейшем месторождении приостановили добычу нефти
Путин призвал ФСБ к продолжению результативной борьбы с коррупцией