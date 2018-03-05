Московский ЦСКА разгромил на старте плей-офф КХЛ "Спартак" 6:0

СЕГОДНЯ 12:55 2018-03-05T13:37:24+03:00

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Главное внимание в первых играх Кубка Гагарина - к новоиспеченным олимпийским чемпионам. Напомним, что они представляют всего три российских клуба - СКА (15 человек), ЦСКА (8) и «Металлург Магнитогорск» (2).

Первым под олимпийский каток попал «Спартак», который проиграл ЦСКА - 0:6. В других парах такой космической разницы в классе команд пока не видно.

Напомним, что теперь в плей-офф проводятся спаренные матчи - две игры за два дня в одном городе, потом через два дня два в другом...

КУБОК ГАГАРИНА. ПАРЫ ПЛЕЙ-ОФФ

ЗАПАД

Йокерит - Сочи 1-1* (2:3 ОТ; 7:2)

Локомотив - Торпедо 2 - 0 (2:1; 2:1)

СКА - Северсталь 1- 0 (4:3 ОТ)

ЦСКА - Спартак 1 - 0 (6:0)

*- счет в серии до четырех побед

ВОСТОК

АК Барс - Амур 1-0 (3:0)

Салават Юлаев - Авангард - 1 - 0 (6:4)

Трактор - Нефтехимик 1 - 0 (4:3 ОТ)

Автомобилист - Металлург 0 - 1 (2:3)

КСТАТИ

Состав сборной России по хоккею, победившей на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург" Мг., Тольятти*), Илья Сорокин (ЦСКА, Новокузнецк), Игорь Шестеркин (СКА, Москва).

Защитники: Вячеслав Войнов (Челябинск), Владислав Гавриков (Ярославль), Артем Зуб (Хабаровск), Андрей Зубарев (Уфа), Егор Яковлев (Магнитогорск) - все СКА, Богдан Киселевич (Москва), Алексей Марченко (Москва), Никита Нестеров (Челябинск) - все ЦСКА.

Нападающие: Александр Барабанов (Санкт-Петербург), Никита Гусев (Москва), Павел Дацюк (Свердловск), Илья Каблуков (Москва), Сергей Калинин Омск), Илья Ковальчук (Тверь), Николай Прохоркин (Челябинск), Вадим Шипачев (Череповец), Сергей Широков (Мос. Область) - все СКА; Сергей Андронов (Пенза), Михаил Григоренко (Хабаровск), Кирилл Капризов (Новокузнецк), Иван Телегин (Новокузнецк) - все ЦСКА; Сергей Мозякин (Ярославль, "Металлург"Мг).

* - место рождения