2018-03-05T13:46:46+03:00
Экономика

Льготные кредиты на образование снова будут выдавать

Кабмин определился с правилами для банков
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Кредит выдают на обучение не в любом вузе или колледже, а в том, который заключил соглашение с Минобразования и банкомКредит выдают на обучение не в любом вузе или колледже, а в том, который заключил соглашение с Минобразования и банкомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кредиты с господдержкой на обучение не выдавали больше года. Но скоро начнут. Правительство согласовало новые правила для их получения. В постановлении Кабина прописан перечень документов, который банк должны предоставить в Минобрнауки. После этого с ним будет заключено соглашение, и банк будет включен в программу господдержки образовательного кредитования.

В документе прописана максимальная ставка по такому кредиту: ¼ от ключевой ставки +7%. То есть, сейчас это примерно 8,8% годовых. Кредит нужно будет отдать в течение 10 лет после окончания вуза или колледжа. Сумма кредита будет определяться банком исходя из стоимости обучения.

В 2016 году льготные кредит можно было взять всего в 2 банках: Сбербанке и Росинтербанке. Последний в сентябре 2016 года лишился лицензии. А Сбербанк с 1 января 2017 года выдачу субсидированных кредитов заморозил. Если требования к заемщикам не изменятся, то получить кредит сможет студент старше 18 лет или старше 14, но с письменного разрешения родителей. Кредит выдают на обучение не в любом вузе или колледже, а в том, который заключил соглашение с Минобразования и банком. На 2016 год этом списке - 180 учебных заведений по всей стране.

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