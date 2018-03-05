2018-03-05T14:38:23+03:00
Авто

Hyundai Solaris возглавила рейтинг самых угоняемых автомобилей России

По данным автостраховщиков, больше всего угонов в Москве, Подмосковье, Петербурге
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Лидера антирейтинга - Hyundai Solaris — за последние два года стали красть в три раза чащеЛидера антирейтинга - Hyundai Solaris — за последние два года стали красть в три раза чаще
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Последние несколько лет рейтинг самых угоняемых машин в России практически не меняется. В лидеры наряду с бизнес-классом «японцев» попали и не самые престижные «корейцы».

Почему именно они? Эти автомобили сейчас активнее всего используют таксопарки. Угонщики быстро разбирают машины на запчасти и продают их разным перевозчикам. Таксистам всегда нужны новые бампера, кузовные детали и элементы подвески, быстро изнашиваются от большого пробега.

Лидера антирейтинга - Hyundai Solaris — за последние два года стали красть в три раза чаще. При этом, работа полиции принципиально не улучшается — по-прежнему правоохранители находят лишь 20% угнанных машин.

Интересно, что в Москве и Петербурге список угоняемых машин выглядит иначе. В столицах больше крадут премиальные автомобили. Дорогой транспорт обычно не разбирают на запчасти, а перепродают в другие регионы с новыми документами и номерами агрегатов.

По данным автостраховщиков, больше всего угонов в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области. Меньше всего в Чечне, Калмыкии и Ненецком автономном округе. По данным МВД, в 2017 году преступники угнали 21,8 тыс. машин.

КОНКРЕТНО

Пять самых угоняемых автомобилей России

1 Hyundai Solaris

2 Kia Rio

3 Toyota Camry

4 Ford Focus

5 Toyota Corolla

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