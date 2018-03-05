Hyundai Solaris возглавила рейтинг самых угоняемых автомобилей России
Последние несколько лет рейтинг самых угоняемых машин в России практически не меняется. В лидеры наряду с бизнес-классом «японцев» попали и не самые престижные «корейцы».
Почему именно они? Эти автомобили сейчас активнее всего используют таксопарки. Угонщики быстро разбирают машины на запчасти и продают их разным перевозчикам. Таксистам всегда нужны новые бампера, кузовные детали и элементы подвески, быстро изнашиваются от большого пробега.
Лидера антирейтинга - Hyundai Solaris — за последние два года стали красть в три раза чаще. При этом, работа полиции принципиально не улучшается — по-прежнему правоохранители находят лишь 20% угнанных машин.
Интересно, что в Москве и Петербурге список угоняемых машин выглядит иначе. В столицах больше крадут премиальные автомобили. Дорогой транспорт обычно не разбирают на запчасти, а перепродают в другие регионы с новыми документами и номерами агрегатов.
По данным автостраховщиков, больше всего угонов в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области. Меньше всего в Чечне, Калмыкии и Ненецком автономном округе. По данным МВД, в 2017 году преступники угнали 21,8 тыс. машин.
КОНКРЕТНО
Пять самых угоняемых автомобилей России
1 Hyundai Solaris
2 Kia Rio
3 Toyota Camry
4 Ford Focus
5 Toyota Corolla