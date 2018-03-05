Политолог Алексей Чеснаков: «Россияне ассоциируют стабильность с именем Путина»

СЕГОДНЯ 14:45 2018-03-05T18:01:38+03:00

Феномен путинский стабильности был заложен еще в середине девяностых

Изменить размер текста: A A

Как сообщают РИА Новости, Российское общество сохраняет запрос на стабильность, сформированный в середине девяностых, и большая часть населения страны ассоциирует стабильность с фигурой действующего президента Владимира Путина, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Запрос на стабильность, который сложился у граждан, он олицетворяется в первую очередь Путиным: больше него о стабильности никто не говорит», — заявил Чеснаков на пресс-конференции «Социально-политическая стабильность в России 2018-2024: факторы, возможности и риски» в понедельник.

«Феномен путинской стабильности был заложен еще в середине девяностых, когда появился запрос общества на стабильность», - пояснил политолог, презентуя результаты своего исследования.

Он уточнил, что социологи начали фиксировать подобный запрос в российском обществе начиная примерно с 1994 года. По его словам, ощущение кризиса после распада СССР усиливали последующие события, в том числе в Чечне.

«Сейчас стабильность сохраняется как базовая ценность», — отметил Чеснаков.

Эксперт подчеркнул, что в понимании россиян стабильность на данный момент больше связана со страхом потерять то, что они имеют, чем с желанием что-либо приобретать.