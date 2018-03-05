Как министр Силуанов со школьниками бюджет России делил
Есть у главы Минфина Антона Силуанова традиция. Время от времени выезжать в обычную школу и там общаться с учениками, рассказывать им про финансовую грамотность. Корреспондент «Комсомолки» снова почувствовал себя старшеклассником-второгодником и уселся за последнюю парту.
1. Сколько нужно откладывать на черный день?
На этот раз Силуанов поехал в город Балабаново Калужской области. Утро субботы (3 марта), всего два часа от Москвы. Там его уже ждали старшеклассники одной из местных школ. Естественно, первый вопрос - «Что делать с карманными деньгами?»
- Получая деньги, вы сами себе становитесь министром финансов. Так что мы с вами коллеги. Золотое правило в финансах - часть денег надо сохранять на черный день, - сказал министр. - Нас часто ругают: зачем мы деньги откладываем в резервы, а не инвестируем в экономику? Наша позиция - всегда должны быть запасы. Если этого не делать, могут быть неприятности. На работе зарплату задержали или на что-то другое нужно потратить. Если заначка есть, проблем не будет. Даже если все хорошо, скопленные деньги можно потратить на что-то большое: велосипед, мотоцикл.
- Я так и поступаю, - сказал юноша на первой парте.
- Много отложили, если не секрет? - спросил Силуанов.
- Смотря с чем сравнивать, - замялся школьник (видимо, вспомнив, что в международных резервах страны лежит $450 млрд.).
Есть у главы Минфина Антона Силуанова традиция. Время от времени выезжать в обычную школуФото: Евгений БЕЛЯКОВ
2. На чем можно сэкономить?
Силуанов дал школьникам простую задачу. Доходы бюджета составляют 100 рублей, а расходы - 125 рублей. Можно ли жить при таком бюджете? И что лучше сделать, чтобы сократить дефицит?
Школьники оказались еще теми либералами.
- Я бы уменьшил расходы на здравоохранение и образование. Ну и на обороне бы сэкономил чутка, - предложил 11-классник Никита.
- Чутка? - хмыкнул Силуанов. - Тут сложный вопрос. Если не вкладывать в образование, зарплаты у учителей будут низкие, классы будут хуже. С обороной тоже не все просто. С одной стороны, это непроизводительные расходы: от обороны экономика не растет. Запустили ракету - одни убытки. Танк проехал - тонну бензина сжег. Но с другой стороны, в нашем мире нужно иметь сильную армию. Вы не помните, но в 90-е годы с нашей страной совсем не считались, сложные времена были. Сейчас отношение совсем другое. Потому что без сильной армии нас за рубежом никто и слушать не станет.
3. Можно ли повысить налоги?
Ну раз расходы резать не получилось, школьники решили зайти с другой стороны.
- А я бы повысил налоги, - предложил другой ученик.
- Для кого - для граждан или для бизнеса? - уточнил Силуанов.
- Для всех, - бескомпромиссно заявил школьник (дети - такие максималисты. - Авт.).
- Смотрите, что произойдет, - начал глава Минфина. - Если мы повысим подоходный налог с 13% до 15% или 17%, значит, ваши родители будут меньше получать на руки. Они станут меньше товаров покупать в магазине. И экономика расти будет меньше. Нам это не нужно. Если мы повысим налоги для бизнеса, владелец может махнуть рукой и уехать в другую страну. Тогда платить налог будет некому. Здесь все связано. Наоборот, когда мы много лет назад сделали плоскую шкалу, собираемость налогов стала выше.
4. А если повысить налоги для богатых?
В классе были не только экономические либералы, но и консерваторы, и даже немного социал-демократы.
- Может, поднять налог для богатых, а для бедных опустить? - предложил 11-классник Даниил.
- У нас так уже было, в 90-е годы. Ставка налога доходила до 30%. Естественно, все пытались обойти закон, - пояснил Силуанов. - Богатый человек всегда придумает, как не платить. Если слишком задрать, то все будут искать способы уклониться.
Открытый урок состоялся в рамках Проекта Минфина России и Всемирного банкаФото: Евгений БЕЛЯКОВ
5. Почему мы не берем деньги в долг, как американцы?
Школьники явно учили матчасть. Или смотрят вместе с родителями новости по телевизору.
- Тогда можно выпустить ценные бумаги, как американцы, и ими покрыть дефицит, - подхватил Никита.
- Правильно, можно. Мы это и делаем, - согласился Силуанов. - Выпускаем и внешние, и внутренние облигации (весь федеральный госдолг сейчас составляет около 10 трлн. рублей, это на порядок меньше, чем в развитых странах. - Авт.). Вот только перебарщивать здесь нельзя. Будем слишком много занимать, начнет расти общая сумма, а с нее нужно платить проценты. Если расходы на обслуживание госдолга будут расти, придется сокращать расходы в других отраслях.
6. Можно ли заработать на криптовалютах?
Естественно, новое поколение интересовали технологии. Точнее, технологии быстрого обогащения.
- Можно ли заработать на криптовалютах и будете ли вы создавать крипторубль? - спросил Алан.
- Криптовалюты ничем не регулируются, кроме как желаниями спекулянтов больше заработать. Это как рулетка. Поэтому государство сейчас придумывает законы, как регулировать этот рынок. Заботится о том, чтобы граждане не отдали свои деньги жуликам. Что касается крипторубля, нет смысла создавать параллельное платежное средство. Это то же самое, как разрешать расплачиваться у нас долларами или евро. Валюта в стране должна быть одна.
7. Можно ли отдать больше денег регионам?
А еще дети сильно переживали, что все деньги идут в Москву, а регионам достаются крохи.
- У нас есть три уровня бюджета: федеральный, региональный и муниципальный, - стал объяснять Силуанов. - Взять хотя бы дороги: федеральный выделяет деньги на федеральные трассы, областной - на региональные, а муниципальный - на местные дороги. Если больше отдавать в местные бюджеты, то здесь дороги будут отличные, а на федеральные трассы денег не останется. Последние для развития экономики очень важны. Вопрос сложный - здесь всегда нужно находить баланс.
БУДЕТ РАБОТА - БУДЕТ БАССЕЙН
Рядом с корреспондентом «КП» за соседней партой сидел губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В конце лекции он тоже вышел к доске.
- Видите, какая сложная работа у Антона Германовича - федеральный бюджет сводить, - взял слово глава региона. - Даже семейный бюджет сложно. Всегда надо принимать решения. Что купить: телевизор или стиральную машину? Или подождать еще немного и купить автомобиль? Каждая семья старается больше заработать и не попасть в долги. Точно так же и в государстве. Все наши доходы - от экономики. Ваши местные депутаты сегодня спрашивали меня, можно ли найти деньги, чтобы построить спорткомплекс с бассейном. А я им ответил: давайте сначала подумаем, как сможем дополнительно заработать в районе. И после этого уже сможем построить бассейн.
P.S. Открытый урок состоялся в рамках Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», который реализуется с 2011 года.
С 9 по 22 апреля в России пройдет традиционная Неделя финансовой грамотности. Сроки на этот раз расширили, как и число участвующих регионов. Всего по стране запланированы 30 тысяч мероприятий. Принять участие во многих из них сможет любой желающий. Подробная информация.
Как Силуанов со школьниками бюджет России делил.Министр финансов РФ Антон Силуанов 3 марта 2018 года провел урок финансовой грамотности для школьников города Балабаново Калужской областиЕвгений БЕЛЯКОВ