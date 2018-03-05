Как министр Силуанов со школьниками бюджет России делил

СЕГОДНЯ 14:51 2018-03-05T18:03:17+03:00

На этот раз Силуанов поехал в город Балабаново Калужской области Фото: Евгений БЕЛЯКОВ

Нужно ли тратить деньги на оборону, стоит ли повысить налоги, почему необходимо откладывать резервы и другие детские вопросы про экономику [видео]

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Есть у главы Минфина Антона Силуанова традиция. Время от времени выезжать в обычную школу и там общаться с учениками, рассказывать им про финансовую грамотность. Корреспондент «Комсомолки» снова почувствовал себя старшеклассником-второгодником и уселся за последнюю парту.

1. Сколько нужно откладывать на черный день?

На этот раз Силуанов поехал в город Балабаново Калужской области. Утро субботы (3 марта), всего два часа от Москвы. Там его уже ждали старшеклассники одной из местных школ. Естественно, первый вопрос - «Что делать с карманными деньгами?»

- Получая деньги, вы сами себе становитесь министром финансов. Так что мы с вами коллеги. Золотое правило в финансах - часть денег надо сохранять на черный день, - сказал министр. - Нас часто ругают: зачем мы деньги откладываем в резервы, а не инвестируем в экономику? Наша позиция - всегда должны быть запасы. Если этого не делать, могут быть неприятности. На работе зарплату задержали или на что-то другое нужно потратить. Если заначка есть, проблем не будет. Даже если все хорошо, скопленные деньги можно потратить на что-то большое: велосипед, мотоцикл.

- Я так и поступаю, - сказал юноша на первой парте.

- Много отложили, если не секрет? - спросил Силуанов.

- Смотря с чем сравнивать, - замялся школьник (видимо, вспомнив, что в международных резервах страны лежит $450 млрд.).

Есть у главы Минфина Антона Силуанова традиция. Время от времени выезжать в обычную школуФото: Евгений БЕЛЯКОВ

2. На чем можно сэкономить?

Силуанов дал школьникам простую задачу. Доходы бюджета составляют 100 рублей, а расходы - 125 рублей. Можно ли жить при таком бюджете? И что лучше сделать, чтобы сократить дефицит?

Школьники оказались еще теми либералами.

- Я бы уменьшил расходы на здравоохранение и образование. Ну и на обороне бы сэкономил чутка, - предложил 11-классник Никита.

- Чутка? - хмыкнул Силуанов. - Тут сложный вопрос. Если не вкладывать в образование, зарплаты у учителей будут низкие, классы будут хуже. С обороной тоже не все просто. С одной стороны, это непроизводительные расходы: от обороны экономика не растет. Запустили ракету - одни убытки. Танк проехал - тонну бензина сжег. Но с другой стороны, в нашем мире нужно иметь сильную армию. Вы не помните, но в 90-е годы с нашей страной совсем не считались, сложные времена были. Сейчас отношение совсем другое. Потому что без сильной армии нас за рубежом никто и слушать не станет.

3. Можно ли повысить налоги?

Ну раз расходы резать не получилось, школьники решили зайти с другой стороны.

- А я бы повысил налоги, - предложил другой ученик.

- Для кого - для граждан или для бизнеса? - уточнил Силуанов.

- Для всех, - бескомпромиссно заявил школьник (дети - такие максималисты. - Авт.).

- Смотрите, что произойдет, - начал глава Минфина. - Если мы повысим подоходный налог с 13% до 15% или 17%, значит, ваши родители будут меньше получать на руки. Они станут меньше товаров покупать в магазине. И экономика расти будет меньше. Нам это не нужно. Если мы повысим налоги для бизнеса, владелец может махнуть рукой и уехать в другую страну. Тогда платить налог будет некому. Здесь все связано. Наоборот, когда мы много лет назад сделали плоскую шкалу, собираемость налогов стала выше.

4. А если повысить налоги для богатых?

В классе были не только экономические либералы, но и консерваторы, и даже немного социал-демократы.

- Может, поднять налог для богатых, а для бедных опустить? - предложил 11-классник Даниил.

- У нас так уже было, в 90-е годы. Ставка налога доходила до 30%. Естественно, все пытались обойти закон, - пояснил Силуанов. - Богатый человек всегда придумает, как не платить. Если слишком задрать, то все будут искать способы уклониться.

Открытый урок состоялся в рамках Проекта Минфина России и Всемирного банкаФото: Евгений БЕЛЯКОВ

5. Почему мы не берем деньги в долг, как американцы?

Школьники явно учили матчасть. Или смотрят вместе с родителями новости по телевизору.

- Тогда можно выпустить ценные бумаги, как американцы, и ими покрыть дефицит, - подхватил Никита.

- Правильно, можно. Мы это и делаем, - согласился Силуанов. - Выпускаем и внешние, и внутренние облигации (весь федеральный госдолг сейчас составляет около 10 трлн. рублей, это на порядок меньше, чем в развитых странах. - Авт.). Вот только перебарщивать здесь нельзя. Будем слишком много занимать, начнет расти общая сумма, а с нее нужно платить проценты. Если расходы на обслуживание госдолга будут расти, придется сокращать расходы в других отраслях.

6. Можно ли заработать на криптовалютах?

Естественно, новое поколение интересовали технологии. Точнее, технологии быстрого обогащения.

- Можно ли заработать на криптовалютах и будете ли вы создавать крипторубль? - спросил Алан.

- Криптовалюты ничем не регулируются, кроме как желаниями спекулянтов больше заработать. Это как рулетка. Поэтому государство сейчас придумывает законы, как регулировать этот рынок. Заботится о том, чтобы граждане не отдали свои деньги жуликам. Что касается крипторубля, нет смысла создавать параллельное платежное средство. Это то же самое, как разрешать расплачиваться у нас долларами или евро. Валюта в стране должна быть одна.

7. Можно ли отдать больше денег регионам?

А еще дети сильно переживали, что все деньги идут в Москву, а регионам достаются крохи.

- У нас есть три уровня бюджета: федеральный, региональный и муниципальный, - стал объяснять Силуанов. - Взять хотя бы дороги: федеральный выделяет деньги на федеральные трассы, областной - на региональные, а муниципальный - на местные дороги. Если больше отдавать в местные бюджеты, то здесь дороги будут отличные, а на федеральные трассы денег не останется. Последние для развития экономики очень важны. Вопрос сложный - здесь всегда нужно находить баланс.

БУДЕТ РАБОТА - БУДЕТ БАССЕЙН

Рядом с корреспондентом «КП» за соседней партой сидел губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. В конце лекции он тоже вышел к доске.

- Видите, какая сложная работа у Антона Германовича - федеральный бюджет сводить, - взял слово глава региона. - Даже семейный бюджет сложно. Всегда надо принимать решения. Что купить: телевизор или стиральную машину? Или подождать еще немного и купить автомобиль? Каждая семья старается больше заработать и не попасть в долги. Точно так же и в государстве. Все наши доходы - от экономики. Ваши местные депутаты сегодня спрашивали меня, можно ли найти деньги, чтобы построить спорткомплекс с бассейном. А я им ответил: давайте сначала подумаем, как сможем дополнительно заработать в районе. И после этого уже сможем построить бассейн.

P.S. Открытый урок состоялся в рамках Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», который реализуется с 2011 года.

С 9 по 22 апреля в России пройдет традиционная Неделя финансовой грамотности. Сроки на этот раз расширили, как и число участвующих регионов. Всего по стране запланированы 30 тысяч мероприятий. Принять участие во многих из них сможет любой желающий. Подробная информация.