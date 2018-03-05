Курорты без пакетов

СЕГОДНЯ 14:50 2018-03-05T18:01:38+03:00

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Экспертный совет при правительстве России предлагает запустить пилотный проект по ограничению оборота полиэтиленовых пакетов в 20-километровой зоне вокруг Байкала, в Крыму, Сочи и других местах массового отдыха. Об этом в ходе круглого стола на тему: "Ответственное потребление: модный тренд или необходимость?", организованного группой лесопромышленных компаний Segezha Group (входит в АФК «Система») в партнерстве с Ассоциацией менеджеров России, сообщил руководитель рабочей группы «Экология и природопользование» экспертного совета при правительстве РФ Рашид Исмаилов.

«ЗЕЛЕНЫЙ» БАНК

- С основными докладами выступили вице-президент по маркетингу Segezha Group Мария Василькова и Руководитель Рабочей группы «Экология и природопользование» при Правительстве РФ Рашид Исмаилов.

Мы предложили сделать «пилоты» по ограничению оборота полиэтиленовых пакетов в уязвимых зонах. Например, на Байкальской природной территории. На территории 20 км сделать такой запрет, посмотреть, как это будет работать, обобщить практику, - поделился планами с экспертным сообществом и журналистами Рашид Исмаилов. - Потом вынести это, возможно, на тиражирование в другие регионы с уникальной природной средой.

В ходе круглого стола были представлены итоги выполнения поручения Экспертного совета Правительства РФ по выработке совместно с Комитетом по экологии Открытого Правительства мер государственного регулирования по сокращению потребления полиэтиленовой упаковки и пакетов. Представитель группы лесопромышленных компаний привела факты в поддержку в России мировой практики отказа от полиэтиленовых пакетов, представила дорожную карту от ограничений их использования до полного запрета. Мария Василькова проинформировала экспертное сообщество о существующих в стране мощностях для производства биоразлагаемой бумажной упаковки, а также о формировании условий для снижения потребности населения в одноразовых пластиковых мешках.

Руководитель Рабочей группы «Экология и природопользование» при Правительстве РФ Рашид Исмаилов поделился позицией государства по актуальной экологической проблеме, рассказал о работе над законопроектом по экологическому страхованию, о лучших «зеленых практиках» российского и зарубежного бизнеса, работающего в нашей стране, обратил внимание на подготовку соответствующих экологических решений в рамках международных требований в период проведения Чемпионата мира по футболу – 2018.

ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА

Участники мероприятия согласились, что проблема полиэтиленового мусора является глобальной. Скорость накопления полимерных отходов растет в геометрической прогрессии, и на сегодняшний день в мире зафиксировано 8,3 млрд тонн выброшенного пластика. К 2050 году при сохранении темпов его производства на Земле будет сосредоточено 33 млрд тонн таких отходов. По экспертным данным, ежегодно в России реализуется 65 млрд штук полиэтиленовых пакетов. Только население Москвы в год использует 4 млрд таких сумок, и если не принять соответствующие меры, то через 100 лет их площадь позволит выстелить всю территорию столицы России 56 раз. Для размещения отходов в стране действует 4 тысячи свалок и полигонов, 80% из которых были образованы более 20 лет назад и не соответствуют современным санитарным требованиям. При этом в России насчитывается порядка 18 тысяч несанкционированных свалок. На долю отходов в виде полиэтиленовых пакетов сегодня приходится 325 тысяч тонн в год от общего объема твердых коммунальных отходов.При этом, они являются «бессмертным» мусором, срок их деструкции - от 400 до 1000 лет.

- Осознавая значимость проблемы и ее катастрофические последствия, 76 стран мира уже ввели запрет или ограничения на обращение полиэтиленовых пакетов в торговле. На долю этих стран приходится 80% населения жителей Земли. В России подобные ограничения до сих пор отсутствуют, - уточнила вице-президент Segezha Group Мария Василькова. - Только оперативное вмешательство государства и принятие мер, регулирующих оборот полиэтиленовых пакетов в России, позволит нивелировать негативные экологические последствия и обеспечит минимизацию невосполнимого ущерба окружающей среде.

СОКРАТИТЬ «ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СЛЕД»

Эксперты высказали единое мнение, что избавиться от полиэтиленовых материалов сегодня не так просто, так как они присутствуют во многих отраслях и сферах жизни человека.

- Время - максимально сократить «полиэтиленовый след» на Земле путём вторичной переработки и замещения этого явления экологически дружественным сырьем, - констатировала Мария Василькова. Топ-менеджер лесопромышленного комплекса предложила постепенно ограничить прием отходов из пластика на полигоны ТБО; запретить в стране бесплатную раздачу одноразовых пакетов в торговых сетях до конца 2018 года, сократить до конца 2019 года общее количество реализуемых в стране одноразовых полиэтиленовых пакетов до уровня эквивалентного до 90 штук в год на человека. Также, по ее мнению, было бы целесообразно, чтобы цена пластикового пакета в ритейле была не меньше бумажного за счет акциза, поступающего в экологический фонд для финансирования оборота и переработки отходов.

Согласно презентации Segezha Group, в настоящее время в России производство беленой и небеленой мешочной бумаги из целлюлозного сырья высокого качества составляет 486 тысяч тонн, что покрывает будущую потребность в 315 тысяч тонн бумаги для производства бумажных пакетов. Чтобы обеспечить к 2025 году потребность рынка в бумажных пакетах, необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию 43 пакетных линии. До 2025 года инвестиции в такое оборудование могут составить 460 млн евро. На текущий момент в связи с высоким спросом на биоразлагаемую упаковку на глобальном рынке российские производители ориентированы на экспорт (более 70% объема производимой мешочной бумаги поставляются в более чем 60 стран). Таким образом, компаниям, реализующим проекты в сфере производства биоразлагаемых изделий и материалов потребуются преференции в виде льготного налогообложения и амортизации затрат на приобретаемое производственное оборудование. Актуальным было бы также включение таких проектов в государственный перечень приоритетных.

В ходе круглого стола участники обсудили также предложения по стимулированию производства и потребления биоразлагаемой упаковки в обществе, обосновали необходимость запрета производства и продажи полиэтиленовых пакетов для мусора (включая биодеградирующих), определили требования к экологичной упаковке, пилотные проекты запрета оборота полиэтиленовой упаковки в 20 километровой зоне вокруг озера Байкал с дальнейшим тиражированием полученного опыта в Сочи, Астрахани, на территории Крыма. Также речь шла о введении образовательных стандартов по основам экологической культуры и программам экологической грамотности для школьников и студентов. Экспертное сообщество передаст доклад с поэтапным планом сокращения потребления полиэтиленовой упаковки в федеральное правительство и администрацию президента.