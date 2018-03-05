2018-03-05T15:27:08+03:00
В мире

Русский мир за границей: для чего проводят форум российских соотечественников?

Уехал из страны - не значит, что не патриот
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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В Москве проходит Международный форум «Вместе с Россией»В Москве проходит Международный форум «Вместе с Россией»Фото: организаторы фестиваля
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Быть со своей родиной, то есть участвовать в ее социальных и политических событиях, можно и не находясь на ней. Именно для этого 4 и 5 марта фонд «Русский мир» проводит Международный форум «Вместе с Россией». Его цель, как заявляют организаторы, - обсудить самые острые проблемы, волнующие россиян, постоянно проживающих за рубежом. На мероприятии решается, каким образом представители русскоязычной диаспоры могут быть вовлечены в голосование 18 марта и как могут помочь в улучшении имиджа России за границей.

В форуме приняли участие руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, известные политики, журналисты, ученые и священнослужители.

ЧТОБЫ РУССКИЕ НЕ ЗАБЫВАЛИ СВОИ КОРНИ

- Трудно переоценить вклад российских общин за рубежом в расширение пространства русского языка и отечественной культуры, в противодействие фальсификации истории, в том числе итогов Второй мировой войны, - говорится в послании министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам форума. - Особо радует энергичное участие в этой работе представителей молодого поколения. В свою очередь, будем и впредь делать всё необходимое для обеспечения действенной защиты ваших законных прав и интересов.

Как отметила президент Санкт-Петербургского университета Людмила Вербицкая, главная цель встречи – консолидация единства Русского мира и политики российского президента на международной арене.

- Россия глобальна, - продолжил глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. - В 143 странах мира открыты избирательные участки к выборам президента страны. Около двух миллионов людей стоят на консульском учёте, ещё порядка полумиллиона находятся за границей в служебных командировках и на отдыхе. Всё это представляет огромное количество людей, которым не безразлична судьба нашей страны.

ОТ КИЕВА ДО САН-ФРАНЦИСКО: РОССИЯНЕ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ

Тема выборов стала центральной на форуме. По словам представителя ЦИК Василия Лихачёва, до полумиллиона туристов 18 марта придут на избирательные участки. - Удивительный подъём происходит в Русском мире, - констатировал он. Еще около 2 миллионов россиян живут за границей постоянно, поэтому очень важно сделать явку достойной.

Для этого, уверил представитель российского МИДа Андрей Нестеренко, даже в те места, где живут небольшие группы россиян, будут приезжать члены избирательной комиссии с переносной урной.

Наиболее проблемным участком, по словам экспертов, считается Украина. Там проголосовать можно будет в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Однако очередей из желающих бросить бюллетень в урну ждать не стоит, потому что это реально опасно для жизни. Участники вспомнили об украинских радикалах, которые активизируются в этот день. Ведь 18 марта - это еще и День присоединения Крыма к России.

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