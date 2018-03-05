О назначениях финалистов конкурса «Лидеры России»: «Это то, чего люди ожидали»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-03-05T15:49:12+03:00

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По всей России - от Калининграда и Заполярья до Дальнего Востока — 14 участников конкурса «Лидеры России» получили новые должности в бизнес-структурах и органах власти.

Крупные государственные и частные компании, а также институты развития, такие как РЖД, госкорпорация «Росатом», компании «Газпром нефть», «Ростелеком», «РЕНОВА» и корпорация МСП предоставили конкурсантам новые возможности для профессионального роста. Назначения получили Дмитрий Вербов и Алексей Малютин из Санкт-Петербурга, Роман Грязнов из Томска, Сергей Мордасов из Тамбова, Андрей Рузанов из Хабаровска, Вячеслав Дмитриев, Антон Алексеев, Алексей Охрименко, Андрей Зименков и Константин Тулупов из Москвы.

Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Горпинченко был назначен заместителем главы Администрации города Новый Уренгой по экономике. Финалист Сергей Тугушев из Королева занял пост заместителя руководителя Общественной палаты Московской области. Наталья Борщук стала заместителем представителя губернатора Калининградской области при Правительстве РФ. Финалистка Наталья Тарновская из Ставрополя возглавила пресс-центр образовательного центра «Сириус».

- Уже состоялся, как вы знаете, первый конкурс «Лидеры России», реализуется целый ряд других проектов по поддержке молодых рабочих, предпринимателей, новаторов, волонтеров, школьников и студентов. Они уже объединили сотни тысяч молодых людей из всех регионов, стали важной ступенью в их жизни и профессиональной карьере, – отметил президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию РФ.

Эксперты весьма позитивно оценивают первые назначения участников конкурса.

- Хорошая тенденция, хочется верить, что она продолжится, - сообщил «Комсомольской правде» Максим Вилисов, политолог, доцент факультета политологии МГУ. - Я наблюдая за конкурсом с момента его запуска. Степень охвата у него огромная — организаторы получили 200 тысяч заявок, чего никто не ожидал. Совершенно случайно мои знакомые из нескольких регионов приняли в нем участие, делились впечатлениями. И хотя они отсеялись на этапе получила, конкурс у них оставил очень позитивное впечатление.

По словам эксперта, организаторы конкурса использовали объективные и прозрачные процедуры отбора. Участники конкурса видели с кем соревнуются, понимали как их оценивают. У людей была возможность себя проявить. И даже те управленцы, которых отсеяли, считали это решение справедливым.

- Победили конкурса составляют важный управленческий ресурс для страны, которым грех не воспользоваться. Поэтому новость о первых назначениях - это то, чего люди ожидали, - признается Максим Вилисов. - В конкурсе приняли участие уже состоявшиеся люди, опытные управленцы. Но они сделали выбор в пользу конкурса «Лидеры России». Мы увидели запрос на новый институт подготовки и продвижения управленческих кадров в масштабе все страны. В противовес малопонятным и непрозрачным патрон-клиентским отношениям, на основании которых, как говорят, происходят назначения на всех уровнях власти у нас происходили до сих пор.

Сейчас и участники конкурса, и «сочувствующие» им, следят за судьбой финалистов. Новый этап тоже весьма ответственный для организаторов конкурса (говорят, что инициатива принадлежит президенту), потому что доверие легко потерять, если ожидания не сбудутся. С другой стороны, в этим вопросах нельзя скатываться к популизму: мы вас призвали — сейчас раздадим должности и кресла...

- Первые назначения очень взвешенные и объяснимые: участники конкурса получают повышение на несколько ступеней вверх внутри тех структур и отраслей, где обладают достаточно большим опытом. Они могли бы пройти этот путь и самостоятельно, но потратили бы на это больше времени или ушли по каким-то конъюнктурным соображениям. Им дали эту возможность. Теперь многое будет зависеть от того, как они себя проявят. Больше того, судьба конкурса во многом будет зависеть от их успеха. Поскольку люди, которые принимают решения о назначениях разделяют с новыми назначенцами ответственность и за успех конкурса как института продвижения талантливых кадров, - резюмировал эксперт.