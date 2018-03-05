Собчак не устраивает формат дебатов

СЕГОДНЯ 16:02 2018-03-05T16:15:12+03:00

Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» хочет создать независимую площадку для дискуссий кандидатов, где они смогу спорить «один на один»

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Ксения Анатольевна не стала долго задерживаться на совещании в ЦИКе, где кандидаты в президенты и их представители обсуждали дебаты в эфире и то, нужно ли менять их форму и содержание.

Собчак считает, что менять — просто необходимо ( ну кому понравится, когда в прямом эфире тебя оскорбляют, а ведущий не может или не хочет вмешиваться в слишком острую пикировку).

По данным единственной женщины-кандидата, как минимум четверо ее коллег формат теледебатов менять не стремятся — это «яблочник» Григорий Явлинский, коммунист Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава Российского общенародного союза Сергей Бабурин.

Поскольку совещание в ЦИКе о возможном изменении этого самого формата покинул и Владимир Жириновский, можно полагать, что лидер ЛДПР тоже не очень-то доволен тем, что сейчас происходит в эфире, где собираются кандидаты и их представители.

Собчак заявила о том, что готовится некая независимая площадка для дебатов, куда она пригласит остальных кандидатов и средства массовой информации, и где дискуссия будет идти лицом к лицу, один на один.

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