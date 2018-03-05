У Павла Грудинина в Швейцарии нашли «золотой запас»

СЕГОДНЯ 17:40 2018-03-05T17:44:41+03:00

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Чем ближе выборы президента России, тем больше Федеральная налоговая служба находит заграничных счетов у кандидата Павла Грудинина. 5 марта член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Кинев сообщил, что кандидат от КПРФ не сообщил в Центризбирком еще об 11 счетах в швейцарском банке.

- Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упоминали, в том числе на избирательном плакате, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 11 счетов. Таким образом, у Павла Николаевича Грудинина по состоянию на 31 декабря было 13 счетов в швейцарском банке, - уточнил член ЦИК агентству ТАСС. - Один счет был открыт в виде драгоценных металлов, в скобках - золото.

Член Центризбиркома обратил внимание журналистов, что Павел Грудинин представил в ЦИК данные о том, что у него нет иностранных счетов. Сейчас Центризбирком обладаем информацией о том, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были. 13 января Грудинин представил в ЦИК заявление, что их нет, но комиссия не имеет подтверждающих это документов.

7 марта проблему планируется обсудить на заседании ЦИК. Причем, судя по всему, кандидат от КПРФ снова отделается «легким испугом».

- Пока мы предполагаем, что основным месседжем этого решения будет обращение к нижестоящим комиссиям с просьбой внести соответствующие изменения в тот плакат, который у нас будет размещен на избирательных участках, и дополнить этот плакат соответствующими сведениями о выявленных счетах, о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных Грудининым, - сообщил Александр Кинев.