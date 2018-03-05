2018-03-05T17:44:41+03:00
Политика

У Павла Грудинина в Швейцарии нашли «золотой запас»

А всего у кандидата в президенты ЦИК обнаружил 11 новых незарегистрированных счетов
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments47
Изменить размер текста:

Чем ближе выборы президента России, тем больше Федеральная налоговая служба находит заграничных счетов у кандидата Павла Грудинина. 5 марта член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Кинев сообщил, что кандидат от КПРФ не сообщил в Центризбирком еще об 11 счетах в швейцарском банке.

- Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упоминали, в том числе на избирательном плакате, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 11 счетов. Таким образом, у Павла Николаевича Грудинина по состоянию на 31 декабря было 13 счетов в швейцарском банке, - уточнил член ЦИК агентству ТАСС. - Один счет был открыт в виде драгоценных металлов, в скобках - золото.

Член Центризбиркома обратил внимание журналистов, что Павел Грудинин представил в ЦИК данные о том, что у него нет иностранных счетов. Сейчас Центризбирком обладаем информацией о том, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были. 13 января Грудинин представил в ЦИК заявление, что их нет, но комиссия не имеет подтверждающих это документов.

7 марта проблему планируется обсудить на заседании ЦИК. Причем, судя по всему, кандидат от КПРФ снова отделается «легким испугом».

- Пока мы предполагаем, что основным месседжем этого решения будет обращение к нижестоящим комиссиям с просьбой внести соответствующие изменения в тот плакат, который у нас будет размещен на избирательных участках, и дополнить этот плакат соответствующими сведениями о выявленных счетах, о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных Грудининым, - сообщил Александр Кинев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Минстрой разрабатывает тарифные планы для сферы ЖКХ
DJ Smash рассказал о попытках напавших на него в клубе в Перми связаться с ним
В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсации за дорогой газ из Европы
Росстат: реальные доходы россиян в январе снизились на 7%
Трамп допускает отмену пошлин на сталь и алюминий для Мексики и Канады
Диетологи рассказали о влиянии соли на кровяное давление
В Польше в очередной раз напали на украинца
Меркель не видит нужды в смене слов гимна ФРГ на гендерно нейтральные
Политиков, кандидатов и политологов пригласили на онлайн-марафон «Ночь выборов»
Сумма взяток в России выросла за год в три раза
Футболист сборной России Марио Фернандес пропустит шесть недель из-за травмы
Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро
«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов
Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок
Лондон уверен, что торговая сделка с США будет заключена после Brexit
Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы
Путин оценил вклад контрразведчиков в прикрытие разработки новейших российских вооружений
Евросоюз официально продлил на год санкции против Януковича
Собчак рассказала, что Собянин извинился перед ней за нападение
Кабмин Германии: Решение «Газпрома» досрочно расторгнуть контракты с «Нафтогазом» вызвало раздражение в ЕС
Саакашвили призвал однопартийцев вернуться во власть в Грузии до конца года
Около 10 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах-2018
Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза
В Ливии на крупнейшем месторождении приостановили добычу нефти
Путин призвал ФСБ к продолжению результативной борьбы с коррупцией