Борис Михайлов: После побед на Олимпиаде мы тоже через два дня уже играли

СЕГОДНЯ 18:05 2018-03-05T18:08:47+03:00

Чемпионат мира по хоккею с шайбой, 1979 год. Капитан сборной команды СССР по хоккею Борис Михайлов с Кубками Чемпионов мира и Европы. Фото Валерия Зуфарова и Вячеслава Ун Да-сина /Фотохроника ТАСС/.

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- Борис Петрович, в первом же матче плей-офф ЦСКА разгромил «Спартак» - 6:0. Будет ли интрига или фавориты так и будут топтать соперников - 6:0?

- Я практически все игры смотрел, и во всех была интрига. К примеру, «Сочи» в Хелсинке выиграла первую игру у «Йоккерита» в овертайме (3:2). Я думаю, что сочинцы и дома минимум одну игру зацепят. А разве не интрига в Ярославле. Два матча «Локомотива» с «Торпедо» держали в напряжении от начала до конца (обе завершились 2:1 в пользу ярославцев). У себя дома в Нижнем Новгороде, я думаю, «Торпедо» будет выглядеть еще интереснее. Пара «Трактор» - «Нефтехимик» тоже интересная - доигрались до овертайма. (4:3 ОТ). А «Автомобилист» в первой встрече у себя в Екатиринбурге просто дал бой «Магнитке» (2:3). Если бы хоккеисты «Автомобилиста» были немного сдержаннее, они бы первую игру выиграли.

А разве не интрига в матче «Салавата Юлаева» с «Авангардом»? Уфимцы 3:0 вели, а потом все висело на волоске. Хорошо, у омской команды нашлась пятерка, которая завершает все атаки. Если «Салавату» удасться это звено нейтрализовать, то трудно сказать, кто пройдет дальше. А «Северсталь» из Череповца и вовсе дала бой самому СКА – «Череповец»? Если бы не удаление, питерцам пришлось бы очень трудно.

Так что, пожалуй, могу назвать только две пары, где есть явные фавориты. Первая это «Ак Барс» - «Амур». В «Амуре» у хоккеистов есть огромное желание, самоотдача, но в плей-офф этого мало. Подбор игроков, уровень мастерства у «Казани» выше. Вторая ЦСКА - «Спартак». Но пусть счет 6:0 вас не смущает - до половины игры, пока армейцы не забили вторую шайбу, там были такие «качели», что ой-ой-ой.

Я думаю, что на Западе, ни одной команде не удастся пройти первый этап со счетом 4:0. На Востоке победу во всех четырех матчах можно предсказать, да и то с натяжкой, казанскому «Ак Барсу». И то сомневаюсь. «Амур» у себя, я думаю, одну игру зацепит. Что я жду кроме интриги? Хорошей игры, чтобы молодежь выходила из окопа, выходила вперед и показывала свое мастерство.

- Борис Петрович, а от золотых олимпийцев что вы ждете? Они, с одной стороны они подустали, долго праздновали, а с другой находятся на эмоциональном подъеме…

- Много разговоров. Всю жизнь так было – мы приезжали с Олимпиады и через два дня уже играли в чемпионате Советского Союза. У них времени для восстановления было достаточно. Другое дело, у кого-то, может быть, маленькие травмы, их надо подлечить, мышцы восстановить...

Я считаю, что наших золотых хоккеистов надо просто поздравить. И пожелать им, чтобы они и в плей-офф смогли показать свое олимпийское мастерство.

- Борис Петрович, ситуация сейчас напоминает советские времена, когда «Красная машина» строилась на базе одного клуба - ЦСКА. Плюс на подмогу добавлялись звенья и отдельные хоккеисты из «Спартака», «Динамо», «Крыльев Советов». В Олимпийской сборной было 15 игроков из СКА, 8 из ЦСКА и два из «Магнитки». Очень похожая схема комплектования сборной, которая приносила успех и 40 лет назад и сейчас. Получается, что только при наличии базового клуба для сборной мы можем быть чемпионами?

- Каждая идея и каждое решение должно подкрепляться результатом. Результат есть. Так что тогда придумывать велосипед, когда он давно уже придуман. Может быть, это было бы и раньше, то, что в этом году. Идея выполнена, она дала результат.

- А как же другие клубы, где тоже много талантливых хоккеистов?

- Я могу так сказать – победителей не судят. Ребята выиграли, молодцы, принесли радость всему народу. Что зачем сейчас копаться и что-то говорить? Молодцы и всё. Еще раз повторяю, идея была поставлена, она вошла в жизнь. Результат отменный. После 26 лет мы вернули звание олимпийских чемпионов в страну. Что еще надо-то? Хоккей от этого только набирает популярность. И мы все этому радуемся.