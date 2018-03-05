Владимир Путин: Над развитием транспортной системы в ближайшие 15 лет будет работать вся страна

СЕГОДНЯ 18:30 2018-03-05T18:39:26+03:00

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- Развитие транспортной системы – одна из наших главных задач на ближайшие шесть, десять и пятнадцать лет. Это то, над чем вся страна должна будет напряжённо работать, - закончил свое выступление на съезде транспортников Владимир Путин.

Только что он напомнил про выделение в ближайшие шесть лет 11 триллионов рублей

на автомобильные дороги, об установленном для пригородных электричек нулевом тарифе на пользование инфраструктурой до 2030 года, о строительстве новых аэропортов с нуля и даже о запланированном переходе на отечественное программное обеспечение на транспорте. Но главным в этот день для российского транспорта было другое.

- Буквально только что был сделан очень важный шаг к ликвидации одного из главных барьеров на пути увеличения объёмов и скорости перевозок на БАМе, - обратился к съезду президент. - Полностью пройден второй Байкальский тоннель. Это большое событие, праздник для тех, кто его делал. Уже в будущем году движение через Байкальский хребет станет двухпутным. Существенно возрастёт пропускная способность этого участка, а значит, и всей магистрали.

С помощью видеосвязи глава государства поздравил всех совершавших проходку, восхитившись и скоростью работы, и ее ювелирностью.

- Предыдущий тоннель строили 10 лет, а вы эту работу завершили за 2 года с великолепным результатом и с невероятной точностью, - поразился Путин, а вот проходческий щит, которым пробивали тоннель, ему был знаком. - Все это тоже в известной степени наследие Олимпиады. Потому что эту технику мы перебросили сюда после завершения работы на олимпийских объектах, где было пройдено большое количество километров и созданы новые транспортные артерии.