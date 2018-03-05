MWC - 2018, наши предсказания сбылись

5 Март 19:44 2018-03-05T19:49:52+03:00

Хотя некоторые анонсы были сделаны и некоторые прототипы показаны, на современное состояние рынка связь пятого поколения в этом году не повлияет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Мы предполагали – на основе мнений аналитиков – что локомотивами этого года для смартфонов могут стать искусственный интеллект, VR/AR и платежные системы, а сети пятого поколения и вся сопутствующая инфраструктура на нашу реальность пока заметного влияния не окажут.

Ожидания от искусственного интеллекта полностью оправдались – большинство новых топовых смартфонов активно используют ИИ. Козырь наиболее интересных моделей, анонсированных на MWC-2018 – Asus Zenfone 5 и 5Z , LG V30S ThinQ , Samsung Galaxy S9/S9+ – именно возможности искусственного интеллекта. Это, конечно, не единственная «фишка» данных устройств, но весьма важная. Скорее всего, сказанное будет справедливо и для топовой модели Huawei серии «Р», которая будет представлена в конце месяца.

Тематика VR/AR – увы! – практически не звучала на прошедшем мероприятии в Барселоне. Не было значимых анонсов устройств, приложений и технологий, связанных с этим направлением. Более того, никто из производителей даже не пообещал представить интересные решения из этой области в ближайшем будущем. Судя по всему, тут мы ошиблись, и бума в «мобильном VR» в обозримом будущем не случится. Во всяком случае, уже не стоит ожидать, что VR/MR станет локомотивом для смартфонов в этом году.

Платежные системы

В области платежных систем мы предполагали некоторую активность – например, объявление о выходе системы Huawei Pay на европейский рынок – но реальность превзошла наши ожидания. Уникальное решение в этой области на MWC было продемонстрировано, причем – что приятно! – сделали это россияне. Речь идет о решении, в котором абонентский счет у мобильного оператора привязывается к платежным системам Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. В результате абонент может «платить телефоном» за товары и услуги, списывая деньги со своего счета у оператора.

Теперь все становится проще: карта будет виртуальной, инфраструктурные затраты существенно снижаются.

В Барселоне 27 февраля было объявлено о создании такой технологии, а уже через два дня – с 1 марта – соответствующие возможности стали доступны российским абонентам. Разумеется, «трубка» должна поддерживать NFC.

Россия и так была «впереди планеты всей» по популярности бесконтактных платежей, а теперь отрыв национального рынка в этой области от остальных регионов станет еще большим, что радует.

5G

С 5G мы тоже угадали. Хотя некоторые анонсы были сделаны и некоторые прототипы показаны, на современное состояние рынка связь пятого поколения в этом году не повлияет. Однако, в области инфраструктуры происходит много интересного, о чем по понятным причинам на MWC рассказано не было – на этой выставке, в основном, показывают оборудование, интересное для абонентов, а не операторов связи.