У Грудинина обнаружили уже 13 счетов в Швейцарии

5 Март 20:00 2018-03-05T21:36:18+03:00

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ФНС отправила запрос коллегам в Швейцарию. И получила от них данные о том, что к 31 декабря 2017 года у Павла Грудинина в банках этой страны было 13 счетов. «В общей сложности там лежало около 55 миллионов рублей, - сообщил журналистам член ЦИКа Александр Кинев. - И достоверной информации о том, что к моменту регистрации, 12 января 2018-го, все эти счета были закрыты, у Центризбиркома нет».

По сведениям, полученным от швейцарских уполномоченных органов, один из счетов был открыт в виде драгметаллов - там хранилось 174 унции золота (около 5,4 килограмма).

Данные о наличии у Грудинина иностранных счетов ЦИК предложит внести в плакаты, которые будут размещены на избирательных участках с информацией о кандидатах в президенты России.

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