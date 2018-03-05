2018-03-05T20:08:54+03:00
Политика

Владимир Путин: Мы никогда не будем ставить коммерческую выгоду выше глобальной безопасности

У российских оружейников заказов из-за рубежа на 45 миллиардов долларов
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин: "Мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности".Владимир Путин: "Мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности".Фото: REUTERS
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- Россия держит высокую марку, подтверждает свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка, - Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подвел итоги прошлого года. - Объём зарубежных поставок вооружения и военной техники растёт третий год подряд, в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов. Этот успех особенно ценен из-за жёстких, неконкурентных условий, в которых вынуждены действовать российские предприятия.

Объём контрактов, подписанных российскими оружейниками вырос почти в два раза и превысил 16 миллиардов долларов, а в целом портфель заказов на российское вооружение и военную технику составляет более 45 миллиардов долларов. Но добиться этого было непросто.

- Не секрет, что на государства, которые хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление, - заявил президент. - Его цель не только устранить конкурента на глобальном оружейном рынке, но и подорвать обороноспособность отдельных государств, увеличить их отставание в военной области.

При этом в отличии от многих конкурентов Россия поставляет вооружение только легитимным режимам.

- Опыт современных войн и конфликтов показывает, что недопустимо пренебрегать средствами защиты государственного суверенитета и безопасности людей. При этом подчеркну, мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности, - подчеркнул Путин.

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