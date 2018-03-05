2018-03-05T23:20:14+03:00
Общество

Задай свой вопрос главному редактору «Комсомолки»!

Обсуждаем главные события и строим прогнозы на будущее вместе с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным [видеотрансляция с 20:00 мск]
Михаил НЕБЕРА
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир СунгоркинГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир СунгоркинФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Друзья, в 20:00 (мск) по традиции в прямом эфире обсуждаем главные события страны и мира и строим прогнозы о том, что будет дальше, с главой Издательского дома "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным.

Вы можете писать ваши вопросы к главному редактору "Комсомолки" прямо в комментариях под этой заметкой! Он их все просмотрит и на лучшие ответит в прямом эфире 6 марта в 20:00 по московскому времени.

Смотрите видеотрансляцию из студии Радио "Комсомольская правда" в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавтаь свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

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