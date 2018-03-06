2018-03-06T02:04:10+03:00
Спорт

Команда мечты вручает подарки

Футболисты сборной России продолжают радовать финалистов конкурса «Детские мечты». А желания у всех совершенно разные
Сергей КИРИЛЛОВ
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В семье Насти Романовой с подачи футболистов появился новый автомобиль.В семье Насти Романовой с подачи футболистов появился новый автомобиль.
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13-летняя Настя Романова из деревни Поворино Воронежской области мечтала о новой автомашине для своего дедушки, на которой он мог бы возить ее на процедуры в больницу, находящуюся в 40 км от дома. И вот вместо старенькой ржавой «Волги» в их семье появилась «Лада Веста».

Девятилетней Ксении Бусыгиной из Йошкар-Олы, которая больна ДЦП, игроки подарили современное комфортабельное кресло. «Теперь мы будем смело путешествовать, бороться, чтобы мы были здоровые. Так что мы безумно благодарны и счастливы такому подарку. Будем ездить и побеждать!» - заверила мама Ксении Татьяна Бусыгина.

Семилетний Дима Попов из Старого Оскола мечтает о карьере футболиста и очень хотел получить автографы игроков сборной. Полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки исполнили желание Димы, написав ему письмо от руки и пожелав стать профессиональным футболистом.

А вот семилетняя болельщица из Северска Ева Иванина, которая занимается музыкой, попросила для себя новую скрипку. Получив желанный музыкальный инструмент, в благодарность девочка написала для игроков стихотворение, которое заканчивается словами: «О скрипке такой я мечтала во сне».

Подарки уже получили 50 юных любителей футбола. Но на этом конкурс для ребятишек не заканчивается. До конца года 11 футболистов сборной России реализуют 121 детскую мечту.

- Мы начали исполнять желания детей еще в прошлом году и продолжим это делать весь 2018 год. Для нас это большая возможность поблагодарить наших маленьких болельщиков. Победители конкурса живут в разных деревнях и городах, но всех объединяет то, что они очень любят футбол. И, к сожалению, у них у всех разная судьба: кто-то тяжело болеет, кто-то живет без родителей, и поэтому мы очень рады, что у нас есть возможность помочь им и воплотить их мечту в реальность, - сказал защитник сборной России и ФК «Тосно» Евгений Чернов.

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