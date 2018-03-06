2018-03-06T02:06:33+03:00
Телевизор

Егор Крид: Я видел, как жены знакомых изменяют. Мир у меня разрушился!

Певец пришел в шоу «Холостяк» с разбитым сердцем, но полный надежд
Инна ФЕДОТОВА
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А вот собаки в отличие от женщин Егора пока не разочаровывали.А вот собаки в отличие от женщин Егора пока не разочаровывали.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 11 марта начинается 6-й сезон телепроекта «Холостяк», в котором 25 девушек проходят через испытания, чтобы завоевать расположение главного героя. В этот раз им стал 23-летний, но уже очень популярный певец Егор Крид. Напомним, что пока ни один из телехолостяков (а в эту игру уже сыграли Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и др.) не сделал своей женой победительницу телепроекта. Может, Егор не соскочит?

- Вы верите в любовь с первого взгляда?

- Нет! В последнее время я стал совсем черствым и перестал верить девушкам, ведь большинство видят во мне только популярного человека. В отношениях мне в первую очередь важно, чтобы девушка была другом, которому можно доверять. Я думаю, что в шоу «Холостяк» легче узнать человека - в таких условиях быстрее можно понять, ради пиара он совершает тот или иной поступок или ради чего-то настоящего.

- Некоторые участницы явно приходят в шоу за дополнительными подписчиками в Инстаграме.

- Сейчас такое время, когда люди даже детей рожают ради лайков! Это вызывает ощущение, что мир сошел с ума. Когда мы встретились с генеральным продюсером ТНТ Вяче­славом Дусмухаметовым и пообщались по поводу проекта, мое мнение о шоу абсолютно изменилось. Я сказал, что если туда приду, то не смогу изображать слащавого парня на белом коне, который всем раздает розы. Я буду собой: где-то жестким, где-то даже грубым. Теперь могу сказать: лучшее, что было в моей жизни за последние три года, это шоу «Холостяк». Я пришел туда черствым снобом, который не верит ни в чувства, ни в женщин. Это из-за того, что у меня был опыт в жизни, когда девушки сводили с ума, а потом обманывали. Я видел, как жены моих знакомых парней изменяют направо и налево. Мир у меня разрушился, и я перестал верить в любовь. Но благодаря новому опыту я изменился, понял, что готов к новым отношениям.

Певец с папой Николаем Борисовичем, сестрой Полиной и мамой Мариной Петровной. Фото: Личный архив

Певец с папой Николаем Борисовичем, сестрой Полиной и мамой Мариной Петровной. Фото: Личный архив

- Какую девушку вы бы хотели встретить?

- Ту, которая будет далека от шоу-бизнеса. Интересно будет, если девушка окажется успешнее меня - ее достижения будут меня мотивировать. Мои последние романы были интернациональными. Девушка из другой страны не говорит на русском, для нее моя популярность не важна. Значит, я ей просто понравился.

- Вы как-то жаловались на одиночество. А если родителей перевезти в Москву?

- Не хотят они. Много лет живут в Пензе, у них там близкие, друзья.

- Вот появятся у вас дети - переедут внуков нянчить.

- Поэтому надо быстрее этот вопрос решать. Может, моя будущая девушка читает сейчас это интервью: найдись скорее!

«Холостяк». С 11 марта по воскресеньям, 20.00, ТНТ.

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