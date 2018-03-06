2018-03-06T15:37:10+03:00
Звезды

Похоронив сестру Рыжего из «Иванушек», вдовец быстро нашел новую любовь

Супруга умерла чуть более полугода назад
Ольга АНТОНОВА
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Прошло чуть больше полугода, а Бурдуков уже нашел новую любовьПрошло чуть больше полугода, а Бурдуков уже нашел новую любовьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Смерть сестры Андрея Григорьева-Аполлонова стала неожиданностью для ее близких и родных. Женщина умерла из-за приступа астмы, в своем доме в Сочи. Ее супруг Андрей Бурдуков, за которого она вышла замуж за два года до трагедии, в это время был в Москве и, узнав о смерти благоверной, тут же прилетел в Сочи. Казалось, что вдовец будет долго хранить траур по ушедшей из жизни супруги, однако, прошло чуть больше полугода, а Бурдуков уже нашел новую любовь.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые Андрей выкладывает в инстаграме.

На последних фотографиях, которые он опубликовал в своем аккаунте, он проводит время в компании эффектной блондинки по имени Любовь.

«Молодые, загорелые, красивые. Вот до чего доводит спорт. На вершине жизни», - подписал Андрей фото с горнолыжного курорта.

Напомним, Андрей Бурдуков женился на Юлии Григорьевой-Аполлоновой в 2015 году, взял фамилию жены и стал полным тезкой солиста группы «Иванушки International». До официального бракосочетания пара прожила вместе 15 лет. Юлия была на 17 лет старше возлюбленного.

После смерти супруги Бурдукова обвинили в том, что он «пиарится» за счет имени жены.

«Серьезно?! У тебя умирает жена, а ты бежишь в инстаграм и пилишь об этом постик, не забыв упомянуть тренировочки и поставить хештэги? А хештэги – это, я так понимаю, чтобы лайков побольше собрать?.. Юле был 51 год. Два года назад она вышла замуж за какого-то парня, взявшего при регистрации брака ее громкую фамилию», – заявила блогер Лена Миро.

Бурдуков попробовал объянить свою реакцию на смерть жены, тем что находился в шоковом состоянии.

«Наверное, мой нордический характер и отлаженная работа ЦНС дали сбой. Только сейчас приходит полное осознание произошедшего. Я в диком ужасе, когда начинаю думать о Новом годе, не понимаю как, с кем и для чего это мне надо. Куда спрятаться и скрыться! Одновременно быть одному совсем невмоготу, как просыпаюсь, стараюсь окружать себя людьми – любыми, лишь бы были. Как только пауза – все, грусть, печаль и тоска накатывают со страшной силой! Кроме меня никто не поможет, а я не хочу. С кем поделиться и попросить помощи совсем не знаю», – сообщил Бурдуков.

Надо отметить, что Юлия была очень близка со своим звездным братом, и ее уход стал настоящей трагедией для последнего. Чуть позже Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что после смерти близкой родственницы он пережил депрессию, которую пытался заглушить с помощью алкоголя и работы.

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