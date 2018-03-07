Певица Сати Казанова ждет ребенка

СЕГОДНЯ 14:50 2018-03-07T17:03:27+03:00

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В прессе все активнее обсуждается новость, что бывшая участница группы "Фабрика" Сати Казанова ждет первенца. Говорят, артистка совсем недавно узнала о своей беременности и поделилась новостью с близкими людьми, один из которых потом рассказал об этом прессе.

Плюс, поводом для разговоров об интересном положении певицы послужил недавний выход певицы в свет. Известная исполнительница вместе со своим супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо, появилась на мероприятии, организованном Оксаной Федоровой. При чем наряд, который она выбрала не сильно скрадывал округлившийся живот. Опровергать или подтверждать эту новость сама артистка никак не стала, сообщает Eg.Ru.

Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо поженились в начале октября 2017 года в Москве, а свадьбу праздновали и на Кавказе, и в Италии. К слову, не так давно знаменитость сетовала на то, что ее мама, акушер-гинеколог, регулярно спрашивала у нее, когда она забеременеет. Казанова не скрывала, что хотела бы поскорее порадовать родительницу.

satikazanova #WeJustTooGood #ToBeTruth Каждый год в Москве проходит церемония Пара года , #парагодаbest где награждаются влюбленные союзы российского шоу-бизнеса. И мы там были #КрасивыеТакие Мы со Стефано @ получили статуэтку самые первые, как настоящие чемпионы любви, в номинации любовь без границ #ВсемБезграничнойЛюбви Спасибо за чудесное платье @dasha_gauser Muah @alenakiselevastylist

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Сати Казанова вышла замуж за итальянца: жених был в кабардинском национальном костюме

К слову, Стефано Тиоццо выбрал для кавказской части свадьбы традиционный кабардинский костюм, под стать невесте, которая также облачилась в белый национальный наряд с золотистой вышивкой на подоле. Дополнила образ экс-солистки группы "Фабрика" национальным головным убором.

Кстати, итальянский жених уже успел сдружиться с семьей невесты и был тепло принят родственниками. Родители Казановой уверены, что их дочь будет счастлива со Стефано. (подробности)