2018-03-06T17:27:36+03:00
Политика

Путин сыграл в кабинете в футбол

Президент России прорекламировал чемпионат мира [видео]
Дмитрий СМИРНОВСергей КИРИЛЛОВ
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Наравне с легендами футбола, мастерски жонглировал мячом и президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАССНаравне с легендами футбола, мастерски жонглировал мячом и президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Владимир Путин в футбол играть не умеет, никогда не играл и даже не пытается делать вид, что знает, как это делается. Но если для пользы страны нужно повозиться с мячом, от ответственности не прячется.

Путин сыграл вместе с легендами футбола для видео к Чемпионату мира-2018.Президент России, в промо-ролике чеканит мяч с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Марадонной и другими футбольными звездами

За 100 дней до старта чемпионата мира в России ФИФА выпустила рекламный ролик, в котором звезды футбола разных лет жонглируют, набивая заветную сотню ударов в самых разных условиях. Роналдо на пляже, Томас Бролин в снегу, а Марадона в собственной прихожей. Последние десять ударов в этом ряду доверили сделать Владимиру Путину в компании с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Причем съемки проходили в Кремле прямо в Представительском кабинете. Там, где проходят международные встречи, они перебрасываются мячом. Причем Путин мужественно старается соответствовать уровню главного футбольного чиновника планеты. До начала мундиаля у него еще есть время улучшить свое мастерство, для человека, научившегося в 60-лет играть в хоккей, нет ничего невозможного.

КСТАТИ

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Вы видели, что творилось в России на футбольном Кубке конфедераций? А это только генеральная репетиция чемпионата мира, что состоится у нас ровно через год. И чтобы понять, как будет жить страна в июне 2018 года, надо все происходившее сейчас на футбольном турнире умножить на четыре. А лучше на десять! (подробности)

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