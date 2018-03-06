«Пить некогда было»: Александр Домогаров ответил на обвинения в злоупотреблении алкоголем

СЕГОДНЯ 13:40 2018-03-06T17:19:35+03:00

Александр Домогаров стал известен стране по ролям во многих десятках кинокартин и сериалов. В Театре имени Моссовета он служит с 1995 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Известный, талантливый и особо любимый женщинами артист 2 марта написал в своей соцсети пост о том, что его «сняли со спектаклей» и «это очень серьезно». Александр Домогаров сумбурно объяснил, что еще в начале января написал заявление на увольнение и планирует добиться того, что оно будет подписано.

53-летний народный артист более 20 лет служит в столичном театре Моссовета, поэтому многие театралы и журналисты серьезно забеспокоились, с чем же связано то, что Домогарова сняли со спектаклей и дошло до таких заявлений?

В том числе прозвучали сведения источников о том, что виной всему алкоголь.

После того, как руководитель театра Валентина Панфилова заявила прессе, что все в порядке и актеру предстоят гастроли в Израиле и в Италии, на страничке самого Домогарова появился новый пост о ситуации. К слову, предыдущий он удалил, сообщает РИА Новости.

- Ну что же, Господа Журналисты, Вы прочитали то, что хотели прочитать.

Правда, Вы немного ошиблись, это не эмоции. Вы хотели узнать ПРАВДУ? Так вот - правда в том, что некоторые из вас, действительно предлагали мне сотрудничать и облить грязью Театр Моссовета. Я отказался. А за то, что я сделал, я и получил такое совершенное и глубокое понимание моего пребывания в Театре. Ну что можно сказать? Ничего.

Только одно - простите. Простите, что не оправдал ваших ожиданий! Да и пить то некогда было, извините, но если предложили бы, то с удовольствием! - написал Домогаров в ответ. - Было дано 8 спектаклей с 20 февраля по 2 марта, а 19 февраля на сцене Театра Моссовет - был спектакль «Вишневый сад». КАК ТО НЕ СХОДИТСЯ с алкоголем, граждане не пьющие Журналисты!

Напомним, Александр Домогаров стал известен стране по ролям во многих десятках кинокартин и сериалов. В Театре имени Моссовета он служит с 1995 года, занят в трех спектаклях из текущего репертуара. Актер имел три брака. От первой жены Натальи Сагоян у него родился сын Дмитрий. 10 лет назад первенец актера погиб в ДТП. От второй жены Ирины Гуненковой у актера есть сын Александр Домогаров, он тоже стал актером. Третья жена актриса Наталья Громушкина прожила с ним в браке 4 года.