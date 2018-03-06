2018-03-06T14:42:48+03:00
Профессии будущего

Тимирязевская академия - в числе лучших вузов страны

Главный аграрный университет принял участие в 47-й Московской международной выставке «Образование и карьера»
Ксения БОГДАНОВА
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Стенд Тимирязевской академии стал на ней одним из самых посещаемыхСтенд Тимирязевской академии стал на ней одним из самых посещаемых
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Выставка «Образование и карьера» проходит в Москве 5 и 6 марта. Стенд Тимирязевской академии стал на ней одним из самых посещаемых: представители вуза рассказали школьникам и их родителям о самых востребованных и нужных профессиях на Земле - аграрных.

На стенде были представлены настоявшие образцы растений «из пробирки», размножение которых провели способом «in vitro» - что в переводе с латинского означает «в стекле». Растения без вирусов – это ближайшее будущее сельского хозяйства, которое ученые Тимирязевской академии делают возможным уже сейчас. Посетители выставки рассматривали колбы, пробирки, чашки Петри, фигуры животных, выполненные из искусственного газона, снопы колосьев и яркие плоды - дизайнеры Тимирязевки поработали над оформлением стенда на славу.

За сельским хозяйством будущее, а Тимирязевская академия - один из лучших вузов страны, старейший аграрный университет России. Получить образование здесь мечтают многие, поэтому программы обучения и приглашения на день открытых дверей очень быстро разбирались посетителями.

— Я увлекаюсь биологией, химией, физикой, математикой, участвую в олимпиадах и побеждаю. В Тимирязевскую академию хотел бы поступить на факультет зоотехнии и биологии, - рассказал ученик восьмого класса московской школы №1293 Никита Лебедев.

На выставке «Образование и карьера» прошли тренинги и семинары «Шаг к профессии», «Поступи правильно», «Современные методы и технологии профориентации школьников», «Мифы и реалии ЕГЭ». Гости выставки познакомились с образовательными площадками «Карьера», «Профориентация», «ЕГЭ и ОГЭ тестирование и консультирование» и другие. Свои образовательные программы для желающих обучаться заграницей представили и зарубежные вузы - университеты Германии, Чехии, Испании, Словении, Австрии, Китая, Мальты, США, Израиля, Польши и других стран.

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