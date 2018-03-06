2018-03-06T19:07:13+03:00
Общество

Россияне рассказали, кто в семье главный

Накануне 8 марта ВЦИОМ провел «семейный опрос» и получил удивительные результаты
Игорь ЯКУНИН
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Почти две трети опрошенных полагают, что бюджет семьи должен складываться из общих взносовПочти две трети опрошенных полагают, что бюджет семьи должен складываться из общих взносовФото: EAST NEWS
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За разумное равноправие в ячейке нашего общества в марте 2018 года выступали 82 процента сограждан!

За 9 лет вдвое выросло число семейных (или тех, кто вместе не только похрапывает, но и ведет хозяйство) россиян, которые уверены, что все решения должны приниматься сообща. Такого мнения придерживаются трое из каждых четырех опрошенных. Интересно, что при этом 37 процентов принявших участие в опросе полагают, что мужчина — все-таки главный в семье. Ну, как полагают, — 21 процент констатируют, что у них все именно так и обстоит, а 16 процентов убеждены, что так должно быть!

Какие главные решения принимают солидарно муж и жена, которые, понятно, одна сатана? В тройке лидеров — совместная организация досуга, покупка продуктов и подарков родным и близким, а также занятия с детьми. Мужикам отведена ниша мелкого ремонта, а женщинам — стирка. Готовка и уборка уверенно дрейфуют в сторону «совместительства».

За 9 лет вдвое выросло число россиян, которые уверены, что все решения должны приниматься сообща. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

За 9 лет вдвое выросло число россиян, которые уверены, что все решения должны приниматься сообща.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Почти две трети опрошенных полагают, что бюджет семьи должен складываться из общих взносов. При том лишь 59 процентов думают, что и управлять этим бюджетом надо бы сообща...

Интересно, что опрошенные мужчины утверждают, что три четверти содержания семейной копилки — это их честно заработанные рубли. Женщины менее самоуверенны — они говорят, что приносят в клювике домой не боле 44 процентов.

КСТАТИ

ВЦИОМ: большинство россиян не считают себя одинокими

Одиночество неведомо 62% россиян, 92% не могут назвать себя одинокими. Самыми популярными методами борьбы с хандрой оказались общение с родными и близкими (44%), фильмы, книги и компьютерные игры (28%), любимое хобби (20%). Такие цифры приводит ВЦИОМ (подробности)

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