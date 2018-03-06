Россияне рассказали, кто в семье главный

СЕГОДНЯ 15:48 2018-03-06T19:07:13+03:00

Почти две трети опрошенных полагают, что бюджет семьи должен складываться из общих взносов Фото: EAST NEWS

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За разумное равноправие в ячейке нашего общества в марте 2018 года выступали 82 процента сограждан!

За 9 лет вдвое выросло число семейных (или тех, кто вместе не только похрапывает, но и ведет хозяйство) россиян, которые уверены, что все решения должны приниматься сообща. Такого мнения придерживаются трое из каждых четырех опрошенных. Интересно, что при этом 37 процентов принявших участие в опросе полагают, что мужчина — все-таки главный в семье. Ну, как полагают, — 21 процент констатируют, что у них все именно так и обстоит, а 16 процентов убеждены, что так должно быть!

Какие главные решения принимают солидарно муж и жена, которые, понятно, одна сатана? В тройке лидеров — совместная организация досуга, покупка продуктов и подарков родным и близким, а также занятия с детьми. Мужикам отведена ниша мелкого ремонта, а женщинам — стирка. Готовка и уборка уверенно дрейфуют в сторону «совместительства».

За 9 лет вдвое выросло число россиян, которые уверены, что все решения должны приниматься сообща.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Почти две трети опрошенных полагают, что бюджет семьи должен складываться из общих взносов. При том лишь 59 процентов думают, что и управлять этим бюджетом надо бы сообща...

Интересно, что опрошенные мужчины утверждают, что три четверти содержания семейной копилки — это их честно заработанные рубли. Женщины менее самоуверенны — они говорят, что приносят в клювике домой не боле 44 процентов.

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