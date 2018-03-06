В Калифорнии робот-повар Flippy впервые стал официальным работником закусочной

СЕГОДНЯ 16:10 2018-03-06T16:12:01+03:00

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Робот-повар Flippy приступил к исполнению обязанностей по приготовлению бургеров в ресторане быстрого питания CaliBurger в Пасадене (штат Калифорния, США). В тестовом режиме ежедневно во время обеденного перерыва он будет переворачивать булочки и котлеты на гриле, убирать их, когда они будут готовы, а затем совмещать два ингредиента, после чего работник-человек добавит дополнительную начинку.

Как сообщает Digital Trends, Flippy также умеет убираться на рабочем месте, соскребая жир с плиты, а также перемалывать фарш, дозировать начинку и приправы. Он может перевернуть до 300 бургеров в час и одновременно обжаривать 12 порций.

К единственной руке робота-помощника прикреплена лопаточка, а на корпусе есть 3D-камеры и тепловые сенсоры для распознавания ингредиентов и определения степени их готовности. На дисплее отображается таймер, который сообщает работникам, когда надо класть сыр и другие составляющие.

Основа робота - облачная самообучаемая платформа Miso AI, разработанная специалистами компании Miso Robotic.

“Долгосрочной целью нашей компании является улучшение условий труда поваров, а не их замена на роботов. Любой, кто когда-либо работал в ресторане, знает, насколько тяжела эта работа. Она постоянно требует дополнительных рук, поэтому мы и построили этого робота”, - рассказал Дэвид Зито, соучредитель Miso Robotics.

Руководство CaliBurger планирует установить робота еще в 50 своих местах по всей стране. Их не пугает его цена: стоимость Flippy составляет $60 тысяч (еще $20 тысяч уходит на его ежегодное обслуживание). Владельцы заведения уверены, что эта сумма быстро окупится за счет ускоренной работы и экономичного расхода ингредиентов.