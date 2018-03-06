Путин на форуме в Нижнем Тагиле‍ вспомнил деда, отца и своих наставников

СЕГОДНЯ 16:56 2018-03-06T18:29:15+03:00

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Шесть лет назад рабочие «Уралвагонзавода» поддержали Владимира Путина во время предвыборной кампании. И когда во вторник он вновь приехал в Нижний Тагил, они сразу заявили, что довольны своим выбором.

- Я старался вас не подвести, - пошутил в ответ Путин.

И хотя над проходной завода висит огромный плакат «Т-90 - гордость России» с соответствующим танком с задранным в небеса дулом, в этот раз президенту показали гражданскую продукцию «УВЗ». В сборочном цехе были расставлены цистерны, грузовые вагоны и масса другой техники. А первый же вопрос рабочих был не про гособоронзаказ, а про учебу - проблему взаимоотношений вузов и их многочисленных филиалов.

- Начиная примерно с 1991 года, у нас количество вузов и их филиалов выросло ровно в два раза, - подтвердил проблему Путин. - И значительная часть из них, надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек. В последние годы число вузов сократилось на 30 процентов, а филиалов — на 60 процентов. Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы «Рога и копыта», которые ничего не дают, кроме бумажки.

Тут же в цехе, но за перегородками шел форум «Молодые рабочие», участники которого начали пытать президента - на кого лучше учиться, чтобы в будущем не пропасть. Но выходило, что все профессии хороши.

- Мой дед был повар, а отец — мастер, кстати, на вагоностроительном заводе в Ленинграде, - привел пример Путин. - И отец, и дед были вполне довольны своей жизнью и гордились тем, что делают, — добавил он.

Владимир Путин ответил на вопросы на форуме «Молодые рабочие».Фото: Алексей БУЛАТОВ

И тут же вместе с благодарностью за учреждение знака «За наставничество» получил вопрос - кто были его наставники?

- Я об этом никогда не думал, - признался президент. - Но сейчас вспоминаю, и я им благодарен. Может быть некоторые не были и оформлены наставниками, но они ими точно были. Я их вспоминаю с большим уважением.

Молодой парень из Челябинска спросил - не вытеснят ли его рано или поздно машины? Уж больно они умные становятся.

- Такой риск есть, - не стал успокаивать его Путин. - И так было всегда, при любвх технологических революциях. Но мы живем в XXI веке и должны заранее подумать, как действовать в этой ситуации. Говорят, что машина начнет человека объегоривать, но другие уверены, что у человека — творческое начало выше.

В восстание машин он совершенно не верит.