За чемпионат мира по футболу будет отвечать Дворкович

СЕГОДНЯ 17:06 2018-03-06T17:09:39+03:00

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Виталий Мутко, который сейчас занимает пост заместителя председателя правительства РФ, окончательно лишился еще одного поста. Об этом в интервью «Р-Спорт» сообщил сам Мутко: «Мы приняли решение, что генеральным директором (оргкомитета ЧМ-2018) является Сорокин, а мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его».

Напомним, что экс-министр спорта Виталий Мутко, чье имя ассоциируется с крупнейшим допинговым скандалом, в конце прошлого года покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС), а затем и сложил с себя полномочия председателя Оргкомитета чемпионата мира по футболу. Председателем стал Алексей Сорокин, который при этом оставался и гендиректором оргкомитета. А все эти футбольные структуры по-прежнему, как вице-премьер, курировал Мутко. И вот у нашего футбола, похоже, появился новый патрон. Пресс-служба Аркадия Дворковича подтвердила его назначение на должность председателя оргкомитета «Россия-2018».

Остается не ясным, чем теперь будет заниматься «непотопляемый», как прозвали Мутко. Еще в декабре 2017 года Виталий Леонтьевич заявил, что он уходит из РФС только на пол-года. Сможет ли чиновник новым финтом вернуть себе мяч, или это уже путь к окончательной отставке по всем позициям?